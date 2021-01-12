Габбард: пристрастие к деньгам IT-монополий мешает американским политикам защищать свободу слова

Америке нужны лидеры, которые будут защищать свободу слова каждого человека, а не только тех, кто с ними соглашается, заявляет экс-конгрессмен Тулси Габбард, комментируя интернет-цензуру в отношении Дональда Трампа. Как отмечает Fox News, Габбард — одна из очень немногих демократов, выступающих против IT-монополий.

Раньше демократы противостояли монополиям. Всего-то на протяжении ста лет. Кстати, если монополиям противостоит только наша программа, что-то пошло сильно не так. Только в прошлом году республиканцы и демократы опубликовали совместное заявление, осуждающее монополистские злоупотребления таких компаний, как Google и Amazon. В числе тех, кто поддержал это заявление, Тулси Габбард. Она до сих его поддерживает. Это бывший конгрессмен-демократ от штата Гавайи. Сегодня она с нами, она расскажет нам, что произошло. Большое спасибо, что нашли для нас время, госпожа конгрессмен.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Спасибо, Такер.



Начиная с эры прогрессивизма и до вчерашнего дня это было буквально центральным принципом Демократической партии: «Мы против монополий». Когда это изменилось? И почему?



ТУЛСИ ГАББАРД: В первую очередь, сразу внесём ясность: сейчас мы снова видим, насколько опасны эти IT-монополии и насколько нам необходимо их раздробить, предложить реальные решения, чтобы раздробить сосредоточенную в их руках власть. Я считаю, важно, чтобы мы это сделали путём реформ и изменения законодательства, а не с помощью погромов и «коктейлей Молотова».



Да, именно!



ТУЛСИ ГАББАРД: И в этом роль каждого из нас: нам как избирателям надо убедиться, что мы избираем лидеров, чья мотивация — служение американскому народу, поддержание наших конституционных свобод и нашей демократии. В большей степени, чем эгоистичные интересы и угождение IT-гигантам, которые жертвуют им деньги.



И здесь, я думаю, многие сейчас чувствуют безнадёжность и думают: «Как же нам это сделать?» Надежду можно найти в признании силы наших избирательских голосов. В признании того, что мы действительно можем выбирать, кто будет занимать эти высокие должности, можем принимать это решение, сказать: «Я должен быть уверен в том, что вы привержены служению интересам американского народа, поддержанию наших конституционных прав и свобод. В том, что вы не из тех людей, которые уже так давно занимаются политикой и были частью проблемы, потому что так пристрастились к получению денег от IT-монополий…» И поэтому, сколько бы эти люди ни шумели, сколько бы они ни говорили, что это плохо, когда доходит до дела, они не принимают необходимых мер в интересах нас, американского народа.



Не понимаю, почему цезура возмущает так мало людей. Если бы завтра закрыли аккаунт Нэнси Пелоси, если бы её подвергли цензуре, заставили бы её молчать, удалили её из интернета… Я не симпатизирую взглядам Нэнси Пелоси, но перед Богом клянусь, что я встал бы на её защиту. Трамп, что бы вы ни думали о его высказываниях… Некоторые из них мне не нравятся… Но все, все говорят: «Это замечательно! Я это поддерживаю!» Люди, которым следует… Ро Кханна — очень умный человек, но и он тоже за цензуру! Что это такое?!



ТУЛСИ ГАББАРД: Это действительно приводит в уныние — когда видишь, что люди настолько обращены внутрь себя и поддерживают голоса только тех, кто с ними соглашается. Вместо того чтобы признать, какую страну отцы-основатели хотели построить для всех нас. Вы знаете, мы уже говорили с вами об этом… Я как солдат принимаю это очень близко к сердцу. Как и любой другой военнослужащий. Мы даём клятву поддерживать и защищать нашу конституцию, а это означает и поддержку свободы слова каждого человека в этой стране…



Да!



ТУЛСИ ГАББАРД: …согласны мы с его высказываниями или нет, оскорбительны они для нас или нет. Это в сердце нашей страны и нашего американского самосознания. И мы все должны подняться и поддержать это. И обязательно надавить на наших лидеров, чтобы и они сделали так же.



Аминь! Иначе за что умирают люди? Совершенно с вами согласен, так хорошо сказано. Тулси Габбард, спасибо, что уделили нам время.



ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.