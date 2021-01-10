Дипломат: историю назад не отмотать — ущерб от Трампа не исправить

Дональд Трамп совершил ряд действий, которые нанесли удар по международным институтам и по самой Америке, но Байдену не удастся просто отмотать назад и вернуть всё к состоянию до Трампа, считает международный дипломат и эксперт Лахдар Брахими. В интервью Le Monde он отметил, что всем странам мира нужно договориться, чтобы американские правила и законы не распространялись за их пределами, тем более что исторически мы сейчас находимся на переходном этапе.

История не умеет идти назад, так что после Трампа Америка не сможет вновь стать такой, как была до него, уверен бывший министр иностранных дел Алжира и один из главных переговорщиков по Сирии Лахдар Брахими. В интервью Le Monde он отметил, что, впрочем, когда придёт конец импровизациям эпохи Трампа, то международный климат станет мягче.

Главное, отмечает дипломат, ущерб, который принёс Трамп, нельзя отменить. Например, тот факт, что он объявил о выходе США из ВОЗ посреди пандемии. Он напоминает, что в прошлом Штаты уже выходили из ЮНЕСКО, затем вернулись, а потом снова вышли. Но если с организациями такое возможно, то уже ничто не отменит признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. «Невозможно отменить американскую исключительность, которую Трамп применял грубо и жёстко, но которую не он изобрёл», — заявил Брахими.

Он отмечает, что после падения Берлинской стены в 1989 году многие считали, что все проблемы, связанные с холодной войной, закончатся. И на самом деле закончилась война в Ливане и в Камбодже. Руководство ООН считало, что теперь и навсегда конфликты в мире будет решать именно эта организация. Но у Штатов было иное мнение. Они были уверены, что раз они победили в холодной войне, то теперь они будут устанавливать условия.

Однако же, по мнению дипломата, с окончанием холодной войны пришла эпоха переходная, полная противоречий, когда все стали искать своё место, что выражается даже в выходе Великобритании из ЕС.

«Президент Борис Ельцин был клоуном, которого Запад заставлял танцевать так, как ему хочется», — отметил дипломат. Так что, по его словам, понятно, почему среднестатистический россиянин не принимал такое к себе отношение. И аж до 2015 года, отмечает он, Запад смотрел на Россию свысока, подпитывая это чувство униженности.

Плюс, Буш-старший обещал, что ни одна из стран Варшавского пакта не войдёт в НАТО, и обещание не сдержал. Дело дошло даже до Украины, колыбели русского православия. По словам дипломата, её невозможно вырвать из сферы влияния России.

Вместе с окончанием холодной войны пришла эпоха глобализации, и её сопровождали большие обещания. Сегодня же стали видны её негативные аспекты: страны третьего мира от неё сильно пострадали, и даже в западных государствах неравенство между классами стало слишком сильным. «Этот мир, в котором доминирует ультракапитализм, больше не может работать», — отметил Брахими.

На сегодняшний день между Россией и США остался лишь один договор о разоружении. Группа специалистов, куда входит Брахими, предложила в 2019 году проект, в рамках которого страны могли бы договориться о сдерживании количества ядерных держав на нынешнем уровне и о сокращении существующих арсеналов. При этом, по его словам, пока не будет реальных усилий по ядерному разоружению, распространение ядерного оружия будет продолжаться.

Дональд Трамп же, наоборот, за время своего правления объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану. При этом другие страны по-прежнему призывали Иран придерживаться условий сделки, которую сами не могли обеспечить. «Нужно всем миром признать, что больше нельзя допускать, чтобы американское право распространялось за границы их страны. Есть государство, Соединённые Штаты, для которого не существует международного права. В результате никто это право не соблюдает».

При этом у Штатов напряжённые отношения с Китаем, но дело в том, что Китай вообще долгое время недооценивали. И теперь Пекин хочет, чтобы в нём видели силу и считались с ней. Он никогда не стремился афишировать свою идеологию и освобождать весь мир, как то делал СССР. Но сегодня ни одному государству не стоит игнорировать Китай, предупреждает дипломат.

ООН, по его словам, сегодня не может больше управлять конфликтами, разрешать их. Во многом его механизмы больше не работают. И всё же эта организация должна существовать, отказываться от неё сейчас было бы безответственно.

Один из конфликтов, который не может решить ООН, — это Сирия. Дипломат отмечает, что Башар Асад победил в войне, но не может в полной мере принести мир. Сирия будет ещё долгое время оставаться под влиянием России, Ирана и Турции, считает он.

В Ливии сейчас тоже конфликт, но совсем другой, в Ливии нет своего Башара Асада. Но там ещё больше иностранное влияние, так что Ливия может стать новым Сомали, то есть государством в состоянии постоянного кризиса.

Сам Брахими давно работает в сфере урегулирования конфликтов, и главный вывод, к которому он пришёл, заключается в том, что иностранные военные интервенции всегда ведут к плохому. И в Ливии, например, плохо разработанная, плохо осуществлённая, совсем не нужная интервенция западных стран привела к нынешней проблемной ситуации, отметил он в интервью Le Monde.