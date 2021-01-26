Fox News: США на глазах превращаются в диктатуру

В Соединённых Штатах рассматривается законопроект, запрещающий занимать определённые должности людям, причастным к «распространению теорий заговора и ложной информации о госструктурах США», передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, этот закон направлен на запрет любой критики в адрес власть имущих, тогда как все, кто лгал о мифическом «сговоре» Трампа с Россией, останутся при своих должностях. Американский правящий класс начинает диктовать народу, во что верить, а это верный признак тирании, подчёркивает журналист.

Обратите внимание на новый закон, предложенный Стефани Мёрфи, конгрессменом-демократом из Орландо. Мёрфи внесла законопроект, который запретит всем, у кого неправильное мнение, занимать какую-либо значимую должность в федеральных структурах. Если вы верите во что-то запрещённое, вы не получите допуска к закрытой информации. Вы не сможете здесь работать.



Согласно законопроекту Мёрфи, проверяющие из федеральных органов должны спрашивать всех соискателей должностей, цитирую, «имели ли они отношение и были ли осознанными участниками деятельности, проводимой организацией или движением, распространяющим теории заговора и ложную информацию о госструктурах США». Конец цитаты.



Погодите-ка! Теории заговора и ложная информация о госструктурах Соединённых Штатов? Ого, похоже, кое у кого могут быть проблемы!



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Доказательства сговора (Трампа с Россией. — ИноТВ) у вас под носом…



Итак, есть явные доказательства касательно сговора. И это пополняет доказательную базу.



Есть значительные доказательства сговора…



Предостаточно доказательств сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с русскими, действительно предостаточно…



Я считаю, есть много доказательств сговора или заговора…



Всё это — свидетельства сговора…



По вопросу сговора есть существенные доказательства, многие из них доступны общественности…



Шутка! Люди, потратившие годы на продвижение смехотворных теорий заговора, опровергнутых фактами, теорий о том, что Владимир Путин втайне контролирует федеральную власть (США. — ИноТВ)… Всем этим людям ничего не будет. Потому что к этой категории можно было бы отнести почти всех, кто сейчас у власти.



Да, они по колено увязли в теориях заговора, вред которых для нашей страны был вполне реальным и измеримым. Но этот закон разрабатывался не для того, чтобы наказать их. Как раз наоборот. Цель этого закона — защитить их от вашей критики. Согласно законопроекту Стефани Мёрфи, можно наказать любого, кто критикует Стефани Мёрфи. Ну что, теперь логика ясна?



Казалось бы, всё это могло бы вызвать недоумение у традиционных защитников гражданских свобод. У тех, кто заявляет, что гражданские свободы — это их тема. Да ладно вам! На дворе 2021 год, СМИ любят такие законы. Такие законы направлены напрямую против заклятых врагов СМИ — против людей, учившихся в университетах штатов, и против других нежелательных элементов.



Послушайте, как гении объясняют, что самая большая угроза для этой страны вовсе не китайская гегемония. И даже не грядущая гиперинфляция, теперь уже практически гарантированная, причём её единственная причина — в том, как недобросовестно элита управляет нашей экономикой… Но нет, давайте не будем говорить об этом. Настоящая угроза — это запретная идея под названием QAnon!



MSNBC: Далее. Что делать с QAnon и со стадами верных последователей этой идеи? Не поздно ли возвращать наших близких в реальность?



Многие из тех, кто верит в совершенно необоснованные теории заговора и пророчества QAnon, ожидали, что 20 января станет судным днём…



CNN: К крайне правым деятелям и распространителям теории заговора QAnon присоединились сторонники Трампа, верящие, что победа на выборах была «украдена».



БЕН КОЛЛИНС, репортёр NBC News: QAnon лучше рассматривать как точку выхода к различным экстремистским кругам…



ТОМАС ФРИДМАН, журналист: Сколько людей в стране мариновались в этих теориях заговора, в безумии QAnon! Это пугает.



У, господин Том Фридман считает, что всё это очень страшно! И ведь он прав. Но, как обычно, причина совсем не такая, как он думает. Мы наблюдаем глубинные перемены в американском обществе. И это происходит очень быстро. Ставки предельно высоки. Есть чёткая граница между демократией и тиранией, между самоуправлением и диктатурой. Что это за граница? Ваша совесть. В неё вторгаться они не могут.



Государство имеет полное право говорить, что вам делать. Контроль над поведением граждан — одна из основных прерогатив любого организованного общества. Для этого оно и нужно. Государство может пытаться помешать вам убивать, насиловать, превышать скорость или переходить дорогу в неположенном месте. Государству можно, это законно. Но никакое демократическое государство ни при каких обстоятельствах не может диктовать, что вам думать. Ваш разум принадлежит вам, он ваш и только ваш.



Как только политики начинают пытаться контролировать ваши убеждения, они перестают быть политиками. Они становятся по определению диктаторами. И если им удаётся контролировать, во что вы верите, вы больше не гражданин, не свободный человек. Вы — раб. Так что да, Том Фридман, это действительно пугает. Внезапно это оказалось повсюду. И никто не даёт отпор.



Вместо этого они все, практически все до единого, присоединились к агрессивной толпе цензоров, истериков и якобинцев-разрушителей, вместе работающих на укоренившуюся власть, чтобы она всё взяла под тотальный контроль. Преувеличение? Нет, не преувеличение. Их новая идея заключается в том, что нашему каналу должно быть непозволительно работать. Они не утверждают, что Fox News неточен, нечестен и вам не следует его смотреть. Они утверждают, что у вас не должно быть возможности смотреть Fox News, потому что Fox News следует уничтожить силой.



Дата выхода в эфир 25 января 2021 года.