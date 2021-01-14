Fox News: республиканцы не понимают, что сейчас решается судьба не Трампа, а его избирателей

Республиканцы в конгрессе США поддерживают импичмент, потому что наивно полагают, что избавление от Трампа будет на пользу их партии, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, по словам журналиста, импичмент не ослабит, а лишь усилит симпатии электората к Трампу. Тем временем руководство Республиканской партии не замечает начавшейся в США открытой травли против избирателей-республиканцев, отмечает телеведущий.

Но почему же подыгрывают республиканцы? У них на самом деле нет для этого веских политических оснований, только тупость и чувство вины. Честно, причина именно в этом. Вот как всё получается: с точки зрения руководства республиканцев, было бы лучше всего, если бы Дональд Трамп просто ушёл навсегда. За него стыдно, им не хочется о нём говорить, они хотели бы, чтобы он исчез…



Вот чего они добиваются с этим импичментом: лишить Трампа возможности когда-либо баллотироваться вновь — не то чтобы он планировал ещё раз баллотироваться — и настолько опозорить Трампа, чтобы он не мог появиться на публике. А потом делать вид, что Дональда Трампа никогда и не было.



Назовём это стратегией отрицания в духе коннектикутских пригородов: ни при каких обстоятельствах не говорите про мамин алкоголизм! Ведите себя так, будто этого нет, и тогда, может быть, это пройдёт! Ага. Удачи.



У этого подхода есть пара очевидных недостатков. Первый заключается в том, что это не сработает. Объявив президенту импичмент в последнюю неделю его пребывания у власти, конгресс не преуспеет в дискредитации Трампа в глазах избирателей-республиканцев. На самом деле, это лишь возвысит Трампа в глазах избирателей-республиканцев. Очевидно же.



Кому среднестатистический избиратель-республиканец доверяет больше: Дональду Трампу или его многочисленным ненавистникам? Дональду Трампу или (главе сенатского большинства. — ИноТВ) Митчу Макконнеллу? Дональду Трампу или CNN? Бросьте, вы же знаете ответ! Ничего сложного тут нет. Но, по-видимому, это слишком сложно для болванов в Республиканской партии, которые думают, что в конечном итоге импичмент будет на руку им. Настолько они тупы.



Может быть, не стоит этому удивляться. Это те же самые люди, которые до сих пор защищают войну в Ираке. Люди, которые на полном серьёзе скажут вам, что Иран — самая большая отдельно взятая угроза, с какой только столкнётся наша страна. Иран! Не сокращение ваших зарплат и не запредельные медицинские счета, которые вы не можете оплатить. И не финансиализированная, выхолощенная экономика, которая, кажется, вот-вот обрушится. Не китайский фентанил, от которого недавно умер ваш племянник. Нет, ничто из этого! Иран! Далёкая изолированная страна, которую вы не найдёте на карте даже под дулом пистолета. Вот настоящая угроза!



Поразительно то, что они говорят это совершенно искренне. Они предельно серьёзны. Вот насколько они тупые, вот насколько промытые у них мозги. И, кстати, они настолько тупы, что полагают, будто вы с ними согласны. Они понятия не имеют, что вы думаете на самом деле. Они не потратили и пяти минут на обдумывание того, почему вы вообще проголосовали за Дональда Трампа. Им это, кстати, неважно.



Грустно то, что умная партия могла бы извлечь из подобного момента большую пользу для себя и для страны. Неделю назад агрессивная толпа атаковала Капитолий. Республиканцам должно быть совсем нетрудно выступить против этого, в полном соответствии с тем, что они говорили десятки лет: «Республиканцы за закон и порядок». Ударил копа по лицу огнетушителем — в тюрьму. Бил окна, бил людей флагштоком — тоже в тюрьму. Мы — республиканцы, мы нетерпимы к подобному дерьму. Это цивилизованная страна, мы такого не потерпим! В следующий раз, когда агрессивная толпа соберётся у здания конгресса США, или, к слову, около Wendy’s в Миннеаполисе, или у федерального здания в Сиэтле, или силой займёт торговый квартал в Портленде, штат Орегон, республиканцы смогут заявить громко и последовательно, с чистой совестью: «Мы против этого. В Америке законы реальны и в равной мере распространяются на всех». Это республиканская позиция. Несложно.



Но, по-видимому, это всё-таки сложно. Потому что в последнюю неделю медленно соображающие люди, вроде Митча Макконнелла, полностью это проглядели. Вместо этого они позволили завести себя в риторический тупик в вопросе о личных человеческих качествах Дональда Трампа. Похоже, Макконнеллу и якобы гениям в его окружении за всё это время ни разу не пришло в голову, что на самом деле сейчас на кону не будущее Дональда Трампа… Он пожилой человек, который на следующей неделе уйдёт в отставку! На кону будущее его избирателей, десятков миллионов людей. Американских граждан, которых в последние семь дней объявили «внутренними террористами».



Это произошло. А республиканцы в Вашингтоне как будто и не заметили. Только сегодня бывший питчер Главной бейсбольной лиги Курт Шиллинг объявил, что его страховая компания аннулировала его личные страховые полисы. Почему? Потому что Курт Шиллинг написал в соцсетях пост в защиту Дональда Трампа. А такое в 2021 году непозволительно. Из-за этого вы можете потерять страховку, а также свой банковский счёт, свой сайт, доступ к электронной почте и социальным сетям, возможность общаться с внешним миром. И вы ничего с этим не сможете поделать, потому что своего адвоката вы тоже можете потерять. Ваши интересы в суде никто представлять не будет. Долго ли ждать, прежде чем вам отключат воду и электричество?



Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.