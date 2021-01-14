Das Erste: президентство Трампа окончено, а «мученичество» только начинается

Второй импичмент Дональда Трампа не является умным политическим ходом, считает журналист Себастьян Гессе. В своей статье для Das Erste он отмечает, что теперь многие сторонники президента ещё сильнее убедятся в легенде о старой элите, желающей уничтожить Трампа: сам же Трамп закрепится в образе «мученика». Кроме того, сам импичмент имеет исключительно символическое значение.

Второй импичмент Дональда Трампа не является политически умным решением, пишет журналист Себастьян Гессе в своей статье для Das Erste. Он отмечает, что даже без второго импичмента Трамп вошёл бы в историю как крайне сомнительный президент, «провальный политический эксперимент», при котором республиканцы потеряли не только Белый дом, но и сенат и палату представителей.

Как пишет Гессе, посттрамповская эпоха могла бы начаться с жестов, максимально контрастирующих с культурой, созданной самим Трампом. К примеру, с отказа от жажды мести, раздражительности и недоброжелательности.

Однако новый импичмент Трампу не привёл к объединению раздробленной нации, пишет Гессе. Более того, он только подпитывает легенду о том, что старые элиты хотят уничтожить Трампа, поскольку он объявил им бой. Миллионы американцев, верящих в эту теорию, видят в импичменте её доказательство. Президентство Трампа окончено, а его будущее в качестве «мученика» только начинается, отмечает автор.

Более того, второй импичмент имеет чисто символическое значение, подчёркивает Гессе. Сенат сможет вынести по нему решение лишь тогда, когда Трамп и так покинет кресло президента. Гессе также отмечает, что наличие необходимых для осуществления импичмента двух третей голосов маловероятно и на этот раз.