Fox: в сенате усомнились, что импичмент удастся завершить до прихода Байдена к власти
У нас есть заявления Митча Макконнелла о том, что произойдёт дальше. «Учитывая правила, процедуры и сенатские прецеденты, которые определяют процессы по делу об импичменте президента, фактически нет никаких шансов, что справедливый или серьёзный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведён к присяге на следующей неделе», — пишет он.
«Сенат проводил три процесса по импичменту президента, — продолжает он. — Они длились 83, 37 и 21 день соответственно. Даже если этот процесс в сенате начнётся на этой неделе и будет скорым, финальный вердикт будет вынесен только после того, как президент Трамп покинет свой пост».
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