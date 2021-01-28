Fox News: 10 лет за мемы — ФБР арестовало консервативного журналиста

31-летний журналист из Флориды Дуглас Мэки арестован ФБР по обвинению в предвыборной дезинформации, сообщает Fox News. За распространение мемов, высмеивающих Демократическую партию, Мэки грозит более длительный тюремный срок, чем насильникам. По мнению телеведущего Такера Карлсона, это означает, что в США фактически отменена свобода слова.

Похоже, у нас сейчас та стадия революции, когда политических противников начинают сажать в тюрьмы. Быстро же мы до этого дошли! Всего неделю назад нам говорили про единство, помните? Но тогда мы ещё не знали, что они имели в виду объединение власть имущих против всей остальной страны. «Единство» значило «олигархия». Вот оно что!



Даг Мэки сегодня утром убедился в этом на собственном горьком опыте. Мэки — 31-летний консервативный журналист из Флориды. В 7 часов утра к нему домой заявились агенты ФБР, надели на него наручники и увезли в тюрьму. Сейчас ему грозит 10 лет лишения свободы. Какое же преступление он совершил? Высмеивал могущественных демократов в социальных сетях! В федеральном обвинении говорится, цитирую: «Мэки… координированно использовал социальные сети для распространения дезинформации, которая напрямую касалась предстоящих президентских выборов 2020 года». Эта «дезинформация», как серьёзно пояснила администрация Байдена, «часто принимала форму мемов».



Да, мемы. Высмеивание в интернете. Интернет-высмеивание теперь противозаконно, когда высмеивают не того, кого надо. Даг Мэки задел их самолюбие, поэтому его посадили в тюрьму. Если верить байденовскому Министерству юстиции, Даг Мэки нарушил статью 241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов. Он сделал это, хитростью заставив людей не голосовать на президентских выборах. Каков хитрец! Интересно, что обвинители не предоставили никаких доказательств того, что Даг Мэки хоть кого-то хитростью заставил что-то делать, голосовать или не голосовать. Хоть одного человека. «Но это неважно! — визжит CNN. — Даг Мэки — плохой человек с плохими взглядами!»



Мы, кстати, понятия не имеем, какие взгляды у Дага Мэки. Нам нет до этого дела. Но CNN говорит нам, что эти взгляды преступны. «Он преступник! Упечь его в тюрьму! Дать ему больший срок, чем мы даём насильникам!» Именно это сейчас и пытаются сделать. На сегодня это официальная позиция телеканала линчевателей.



Но погодите-ка! Посмотрим, что говорит закон. Вы когда-нибудь читали статью 241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов? Наверное, нет, а стоило бы. Прочтите. Тогда вы узнаете, что байденовский Минюст лжёт, причём его ложь очевидна. И это должно вас очень встревожить. Оказывается, федеральный закон не запрещает мемы или, если уж на то пошло, дезинформацию, что бы это ни значило. Вместо этого закон, на который ссылаются байденовские прокуроры, запрещает, цитирую, «сговор о причинении телесных повреждений, притеснении, угрозах или запугивании кого-либо с целью воспрепятствовать осуществлению права на голосование». По закону, сюда относятся похищения избирателей, вторжения в их дома, сексуальные домогательства...



Ничего из этого Даг Мэки не делал. Ничего хоть сколько-нибудь похожего. Даг Мэки делал мемы. Стало быть, он «внутренний террорист». Слово — это насилие, инакомыслие — тяжкое преступление. Может быть, вы задаётесь вопросом: а что это может значить для первой поправки*? Ну, это значит, что действие первой поправки, по сути, приостановлено. Теперь вас могут арестовать за то, что вы что-то не то сказали. Одного журналиста за это уже арестовали — сегодня в 7 утра. И, по-видимому, практически никто его сегодня не защищает. «У него были плохие мысли! Он это заслужил!»



Они думают, это нормально. Не стоит удивляться. Потому что мы сейчас явно живём по каким-то законам военного времени. Откуда мы это знаем? Вот один признак: в нашей столице сегодня почти 10 тысяч федеральных военнослужащих. Неплохой такой намёк! Почему они там? Надолго ли? Никто не даёт конкретных ответов, так что остаётся лишь делать собственные выводы. И люди, естественно, делают выводы.



Кстати, это никого не делает более умеренным. Если бы вас действительно беспокоил экстремизм, вы бы, наверное, не вводили в свою столицу 10 тысяч военнослужащих, ведь от этого все становятся лишь радикальнее и безумнее. Но им это неважно. Смысл всей этой крайне милитаризованной затеи заключается в том, чтобы напомнить вам одно знаменитое изречение председателя Мао: «Политическая власть растёт из ствола пистолета». К сожалению, это правда.



Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.



* Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова (прим. ИноТВ).