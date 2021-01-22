Forbes: Facebook помогает ФБР искать участников протестов в Капитолии

Facebook стал предоставлять правоохранительным органам данные и переписку пользователей, которые принимали участие в штурме Капитолийского холма или обсуждали поездку в Вашингтон накануне протестов, сообщает Forbes. При этом ранее компания настаивала, что «бунтовщики» использовали другие менее популярные социальные сети, отмечает издание.

После призывов законодателей Facebook начал предоставлять федеральным властям данные о пользователях, которые принимали участие в штурме Капитолия. В том числе личные сообщения «бунтовщиков», пишет Forbes.

В обвинительном акте, поданном против жителя Нью-Йорка Кристофера Келли в среду, был обнаружен ордер на доступ к его учётной записи Facebook. Получив наводку о том, что на аккаунте подозреваемого содержатся изображения, подтверждающее его участие в нападении на конгресс, ФБР запросило его личные сообщения, IP, номер телефона и адрес электронной почты.

Среди данных, предоставленных Facebook, была личная переписка Келли с другими пользователями. Когда один из контактов посоветовал ему быть осторожным и остерегаться членов «Антифа», мужчина ответил: «Я буду с бывшим нью-йоркским полицейским и ребятами из (крайней правой организации. — ИноТВ) Proud Boys. Это станет самым историческим событием в моей жизни».

Исходя из этих сообщений, ФБР делает вывод, что брат Келли — офицер полиции в отставке. Кроме того, предполагается, что обвиняемый планировал отправиться на Капитолийский холм с кем-то из своих ближайших родственников.

Согласно полученному Forbes документу, в другом чате 9 января Келли опубликовал фотографию. На снимке он стоит голым по пояс и с американским флагом в руке на фоне столицы. «Это я, — написал он. — Меня сфотографировал брат».

В личном сообщении, отправленном в групповой чат 6 января, Келли написал: «Слезоточивый газ, полиция, прекратили слушание, они все (конгрессмены и сенаторы. — ИноТВ) направляются в подвал». А потом он добавил: «К чёрту этих змей! Выметайтесь из НАШЕГО ДОМА!»

История поисков, предоставленная Facebook, также оказалась полезна, так как показала местоположение IP-адреса Келли. По этим данным, он 6 января путешествовал из Нью-Йорка в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, который находится недалеко от Вашингтона.

Нет никаких свидетельств того, что Келли арестовали, хотя ордер на его арест был выдан. Изданию не удалось связаться с мужчиной, и «он остаётся невиновным, пока его вина не будет доказана».

Примечательно, что ранее Facebook попытался приуменьшить использование своих сервисов во время нападения на Капитолий. Представительница компании Шерил Сандберг заявляла, что протесты организовывались в небольших малоизвестных социальных сетях.

Впоследствии она подверглась критике, поскольку появились доказательства того, что многочисленные группы и аккаунты в Facebook, как государственные, так и частные, использовались для организации протеста. Причём в некоторых содержались угрозы применить насилие.

Многие участники беспорядков в Вашингтоне действительно использовали соцсеть Parler. Но Министерство юстиции выдвинуло многочисленные обвинения против лиц, которые планировали свой визит в американскую столицу и размещали сообщения об этом в Facebook, подчёркивает издание.

Согласно анализу Программы по экстремизму Университета Джорджа Вашингтона, социальные сети упоминались в 78% из 92 заявлений о возбуждении уголовного дела, поданных в рамках расследования беспорядков на Капитолийском холме. Из них 38% включали переписку в социальных сетях человека, которому впоследствии было предъявлено обвинение, заключает Forbes.