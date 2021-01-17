NBC: ФБР заподозрило иностранные государства в финансировании штурма Капитолия

ФБР США открыло расследование по делу о причастности иностранных государств или отдельных лиц к финансированию экстремистов, имеющих отношение к штурму вашингтонского Капитолия, пишет NBC News. В частности, как отмечает канал, бюро заинтересовалось транзакциями в размере $500 тыс. в биткоинах, которые американцы крайне правого толка получили от некого французского гражданина, позже покончившего жизнь самоубийством.

ФБР изучает вопрос о том, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные лица поддержку финансового характера экстремистам, которые штурмовали вашингтонский Капитолий 6 января, пишет NBC News со ссылкой на свои источники в ведомстве.

В рамках своего расследования ФБР рассматривает транзакции в размере $500 тыс. в биткоинах, которые, судя по всему, крайне правые американцы получили от некого французского гражданина до начала беспорядков. Данные операции оказались задокументированы и размещены в интернете одной компанией, которая занимается анализом криптовалютных переводов. При этом эти операции удалось отследить по той причине, что их включили в публичный реестр.

Кроме того, на этой неделе ФБР, Министерство внутренней безопасности и ряд других ведомств выпустили доклад, в котором отметили, что после беспорядков 6 января «российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью активизировать свою идеологическую риторику, чтобы продвинуть свои политические интересы на фоне передачи президентских полномочий».

Российские прогосударственные СМИ, между тем, как говорится в документе, «делают акцент на темах, связанных с насильственной и хаотичной природой инцидента на Капитолийском холме, импичментом президента Трампа и цензурой социальных сетей». В частности, продолжают авторы доклада, «по крайней мере, в одном случае один пророссийский агент утверждал, что члены «Антифа» замаскировались под сторонников Трампа, и именно они несут ответственность за штурм здания Капитолия».

Что же касается китайских СМИ, то те «ухватились за этот сюжет, чтобы очернить демократическую систему управления в США, показав эту страну как в целом упадочную, а также воспользовались им, чтобы оправдать репрессии Китая против протестующих в Гонконге».

Расследование дела о возможной причастности иностранных государств к беспорядкам в Капитолии началось на фоне многочисленных намёков на то, что Россия, а также другие противники США пытаются оказать негласную поддержку американским экстремистам как крайне правого, так и крайне левого толка.

Тем не менее, по словам действующего сотрудника ФБР, это не значит, что США подозревают, что Россия причастна к криптовалютным транзакциям, которые, по всей видимости, осуществил французский программист. После отправки средств последний, если верить французским СМИ, покончил жизнь самоубийством 8 декабря.

Однако платежи в криптовалюте дали ФБР повод рассмотреть вопрос о том, были ли эти деньги использованы для незаконных целей. Если подозрения ведомства подтвердятся, то это обстоятельство повысит вероятность возбуждения дела об отмывании денег и преступном сговоре.