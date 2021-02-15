NBC: после импичмента Трамп намекает, что ещё вернётся в политику

Дональд Трамп избежал осуждения в сенате США и остался самой влиятельной фигурой в Республиканской партии, констатирует NBC. Экс-президент обещает «многим поделиться» в ближайшие месяцы и продолжить борьбу за величие Америки. В то же время, как отмечает телеканал, Трамп ещё может отправиться под суд за «подстрекательство к бунту» и за попытки аннулировать результаты выборов 2020 года.

Экс-президент Дональд Трамп воодушевлён, после того как избежал осуждения в сенате. Его союзники утверждают, что его оправдание лишь закрепляет за ним центральную роль в Республиканской партии.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Трамповское движение живёт и здравствует. Могу сказать лишь, что самая влиятельная сила в Республиканской партии — это президент Трамп.



Трамп намекает, чего ждать в будущем: «В ближайшие месяцы я хочу многим поделиться с вами, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного общего путешествия…»



Согласно федеральным данным о финансировании избирательных кампаний, у него припасено приблизительно 30 миллионов долларов, с помощью которых он мог бы поддержать своих кандидатов на праймериз, в то время как у республиканцев завязывается внутренняя борьба за будущее направление партии.



Но почти всё в жизни Трампа после импичмента окутано неопределённостью: от его политического будущего до возможной уголовной ответственности, ведь у него больше нет неприкосновенности действующего президента.



В Джорджии прокуроры объявили о новом расследовании его попыток аннулировать результаты выборов 2020 года в штате.



ФАНИ УИЛЛИС, окружной прокурор, округ Фултон, штат Джорджия: Здесь, в моей юрисдикции, произошло кое-что, что могло быть преступлением. Если это так, то нужно провести расследование.



По сообщению The Wall Street Journal, в Нью-Йорке прокуроры изучают финансовые операции вокруг некоторых из самых известных трамповских объектов недвижимости в Манхэттене. Пристальное внимание уделяется кредитам, которые он брал, в частности, на Trump Tower и Trump International Hotel.



NBC News обратился за комментарием к The Trump Organization, но ответа не последовало.



Кроме того, Трамп может всё равно ответить за подстрекательство к бунту в Капитолии, в результате которого погибли люди. Об этом говорил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.



МИТЧ МАККОННЕЛЛ, сенатор США: В нашей стране есть система уголовного правосудия, есть гражданское судопроизводство. Ни для того, ни для другого бывшие президенты не являются неподсудными.



Джефф с нами на связи из Вашингтона. Джефф, сенатор Линдси Грэм говорит, что направляется во Флориду на встречу с Трампом.



ДЖЕФФ БЕННЕТТ, корреспондент NBC News при Белом доме: Так и есть, и он говорит, что будет убеждать Трампа работать с республиканцами, чтобы они смогли вернуть себе палату представителей и сенат в 2022 году. Но даже те республиканцы, которым не терпится оставить Трампа в прошлом, по-прежнему ничего не могут поделать с тем, что он всё ещё очень популярен у электората партии. Хосе?



С нами на связи из Вашингтона был Джефф Беннетт. Спасибо.



Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года.