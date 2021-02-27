Политолог: Байден выбрал цель авиаудара в Сирии «вполне осознанно»

Авиаудары США по объектам проиранских ополченцев в Сирии не являются отходом от внешнеполитической линии Трампа, отмечает политолог Сара Вагнер в интервью SRF. По её словам, подобные военные интервенции были и останутся частью внешней политики США при каждом президенте, будь то республиканец или демократ. Однако в этот раз цель атаки была выбрана «вполне осознанно» — американцы хотели избавить правительство Ирака от внутриполитических проблем.

В четверг Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам в Сирии, связанным с проиранским ополчением. Известно, что это первая военная операция Джо Байдена на посту президента. Однако она не стала отходом от внешнеполитического курса США при Трампе, отмечает политолог Сара Вагнер в интервью SRF.

Администрация Байдена заявила, что авиаудары стали ответом на непрерывные нападения и постоянные угрозы в отношении США и их союзников в Ираке, поясняет политолог. В середине февраля на севере Ирака была совершена ракетная атака, в результате которой ранения получили несколько американцев. Кроме того, погиб военнослужащий.

По словам Вагнер, США «вполне осознанно» выбрали цель авиаудара. Объекты расположены на сирийско-иракской границе. Они не хотели, чтобы атака стала проблемой для иракского правительства, так как правительство Ирака — важный партнёр США в борьбе с Исламским государством*, поэтому американцы не собирались провоцировать внутриполитические волнения. Авиаудары по иракской территории вызвали бы возмущение внутри страны, поскольку это стало бы нарушением суверенитета Ирака. Такое положение дел, по-видимому, обсуждалось премьер-министром Ирака и президентом Байденом во вторник.

С помощью авиаударов Байден пытается показать Ирану, что нападения на американские войска в регионе не останутся без последствий. Таким образом он сигнализирует, что ответственность за такие атаки, как в Ираке, возлагается конкретно на Иран, даже если эти атаки совершаются «так называемыми ополченцами».

Кроме того, это стало реакцией на попытки Ирана расширить свои позиции в Сирии. Некоторые наблюдатели также видят в этом более общее послание: американцы не намерены вступать в переговоры по ядерной сделке с позиции слабого, отмечает политолог.

При Дональде Трампа США хотели попрощаться с ролью «мирового жандарма». Однако нельзя забывать, что такого рода атаки со стороны США также имели место и при Трампе, подчёркивает Вагнер. Например, в 2017 году в Афганистане против ИГ была применена так называемая «мать всех бомб». При Трампе американцы также совершали авиаудары в Сирии. Кроме того, в прошлом году был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Подобные военные интервенции в форме ограниченных авиаударов были и будут оставаться частью внешней политики США.

Однако, как утверждает политолог, одно небольшое отличие от внешней политики предшественников всё же наметилось: кажется, что новая администрация более внимательно относится к своим партнёрам в регионе. Она обсуждает подобные шаги с союзниками, в данном случае с правительством Ирака.

Если, по мнению США, их безопасность или войска в регионе находятся под угрозой, они ответят военным путем. Так было при каждом президенте, будь то республиканец или демократ, резюмирует политолог Сара Вагнер в интервью SRF.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.