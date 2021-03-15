DN: британские парламентарии предрекли поражение танковым войскам своей страны в сражении с Россией

В случае вооруженного конфликта Великобритания с большой долей вероятности уступит России в сражении танковых подразделений, пишет Defense News со ссылкой на доклад комитета британского парламента по обороне. Причиной для этого авторы доклада назвали устаревшую бронетехнику британской армии.

Комитет британского парламента по обороне предупредил, что в случае вооружённого конфликта Великобритании с Россией сражение танковых подразделений может сложиться не в пользу британской армии из-за устаревшей техники, стоящей у неё на вооружении, пишет Defense News.

«Если бы в ближайшие несколько лет британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой», — сказано в докладе.

По словам парламентариев, британские возможности в настоящий момент являются «плачевными». В частности, множеству бронемашин уже более 30 лет, в связи с чем они являются ненадёжными и серьёзно уступают по огневой мощи современным артиллерийским и ракетным системам. Более того, они не получают необходимой поддержки с воздуха.

«Мы удивлены тем, что в период с 1997 года по конец 2020 года Министерство обороны не поставило ни одной новой бронемашины из основной программы закупок на оперативную службу в сухопутных войсках», — посетовали авторы доклада.

Причинами разрушения военного потенциала Великобритании члены комитета по обороне назвали бюрократические проволочки, нерешительность военных и неумелое распределение средств.

«В то время как оборонный ландшафт, безусловно, меняется, традиционная модель войны остаётся реальной и пугающей возможностью, к которой мы должны быть готовы», — приводит Defense News слова председателя комитета Тобиаса Эллвуда, который указал на то, что Министерство обороны Великобритании пренебрегает бронемашинами в пользу более приоритетных оборонных проектов.

Как отмечает издание, доклад комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента был обнародован накануне публикации комплексного обзора по безопасности, обороны и внешней политики страны, который, как ожидается, сократит возможности бронетехники в рамках более широкой трансформации вооружённых сил. Так, британское правительство предусматривает увеличение инвестиций в космические, кибернетические, подводные и беспилотные технологии.