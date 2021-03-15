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DN: британские парламентарии предрекли поражение танковым войскам своей страны в сражении с Россией

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В случае вооруженного конфликта Великобритания с большой долей вероятности уступит России в сражении танковых подразделений, пишет Defense News со ссылкой на доклад комитета британского парламента по обороне. Причиной для этого авторы доклада назвали устаревшую бронетехнику британской армии.
DN: британские парламентарии предрекли поражение танковым войскам своей страны в сражении с Россией
Reuters

Комитет британского парламента по обороне предупредил, что в случае вооружённого конфликта Великобритании с Россией сражение танковых подразделений может сложиться не в пользу британской армии из-за устаревшей техники, стоящей у неё на вооружении, пишет Defense News.

«Если бы в ближайшие несколько лет британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой», — сказано в докладе.
 
По словам парламентариев, британские возможности в настоящий момент являются «плачевными». В частности, множеству бронемашин уже более 30 лет, в связи с чем они являются ненадёжными и серьёзно уступают по огневой мощи современным артиллерийским и ракетным системам. Более того, они не получают необходимой поддержки с воздуха.
 
«Мы удивлены тем, что в период с 1997 года по конец 2020 года Министерство обороны не поставило ни одной новой бронемашины из основной программы закупок на оперативную службу в сухопутных войсках», — посетовали авторы доклада.
 
Причинами разрушения военного потенциала Великобритании члены комитета по обороне назвали бюрократические проволочки, нерешительность военных и неумелое распределение средств.
 
«В то время как оборонный ландшафт, безусловно, меняется, традиционная модель войны остаётся реальной и пугающей возможностью, к которой мы должны быть готовы», — приводит Defense News слова председателя комитета Тобиаса Эллвуда, который указал на то, что Министерство обороны Великобритании пренебрегает бронемашинами в пользу более приоритетных оборонных проектов.
 
Как отмечает издание, доклад комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента был обнародован накануне публикации комплексного обзора по безопасности, обороны и внешней политики страны, который, как ожидается, сократит возможности бронетехники в рамках более широкой трансформации вооружённых сил. Так, британское правительство предусматривает увеличение инвестиций в космические, кибернетические, подводные и беспилотные технологии.
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