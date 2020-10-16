Local: Швеция повысит военные траты из-за «российской угрозы»

В течение следующих четырёх лет Швеция планирует увеличить траты на вооружённые силы на 40%. Об этом сообщил министр обороны страны Петер Хультквист. В качестве причины власти скандинавского королевства указывают «агрессию» России в Грузии и на Украине, передаёт Local.

Швеция объявила, что в течение следующих четырёх лет намерена значительно увеличить военные расходы. Королевство стремится укрепить возможности своих вооружённых сил в свете «растущей напряжённости в Европе», пишет Local.

С 2021 по 2025 год оборонный бюджет Швеции получит дополнительные 27 млрд крон ($3 млрд). То есть его рост за этот период составит 40%, заявил на пресс-конференции глава Минобороны страны Петер Хультквист.

В качестве причины для усиления обороны в правительственном заявлении указывается «российская агрессия в Грузии и на Украине». Кроме того, по словам Хультквиста, «нельзя исключать вооружённое нападение на Швецию».

Стокгольм уже увеличивал оборонный бюджет в период с 2014-го по 2020 год, в результате чего его общий рост с 2014-го по 2025 год составит 85%. «В процентном соотношении это самое большое повышение военных расходов с 1950-х годов», — подчеркнул Хультквист.

Согласно заявлению правительства, предлагаемое увеличение расходов, которому ещё предстоит получить одобрение парламента, охватывает все виды вооружённых сил. В частности, эта мера должна привести к увеличению численности личного состава с 60 до 90 тыс.

Хультквист предупредил, что восстановление вооружённых сил станет длительным процессом. Он посетовал, что предыдущее «разоружение зашло слишком далеко», призвав будущих лидеров не «повторять ошибки» и поддерживать «стабильность».

После окончания холодной войны Швеция резко сократила военные расходы. Этот вопрос вызывал споры в течение долгого времени, и в конечном итоге парламент страны решил изменить существовавшее положение вещей после «аннексии» Крымского полуострова*.

В 2017 году страна, которая не является членом НАТО, вновь ввела обязательную военную службу. А в январе 2018-го она открыла гарнизон на острове Готланд из-за опасений относительно «намерений России в Европе и на Балтике», напоминает издание.