Daily Mail Оригинал

DM: ради модернизации танковых войск Великобритания пожертвует частью боевых машин

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Британская армия отправит на лом десятки танков Challenger 2, а остальные модернизирует, для того чтобы сделать их пригодными для ведения войны следующего поколения, сообщает Daily Mail. Отмечается, что избавиться от трети боевых машин вооружённые силы Великобритании вынуждает экономическое положение.
DM: ради модернизации танковых войск Великобритания пожертвует частью боевых машин
Reuters

Вооружённые силы Великобритании утилизируют треть основных боевых танков Challenger 2, разработанных для противодействия силам СССР в годы холодной войны, с целью экономии средств, сообщает Daily Mail.

Несмотря на планы сократить 77 единиц боевых машин, остальные 150 танков Challenger 2 модернизируют, для того чтобы подготовить к войнам следующего поколения. В Министерстве обороны страны намерены установить на них новое гладкоствольное 120-миллиметровое орудие немецкой компании Rheinmetall и модернизировать башню. Ожидается, что на это потратят £1,2 млрд.
 
В Министерстве обороны утверждают, что модернизация превратит «реликвию войны в Персидском заливе... в нечто такое, что сможет воевать в войне следующего поколения».
 
Помимо танков британские военные хотят избавиться от части боевых машин пехоты Warrior, закупив вместо них 523 немецких бронетранспортёра Boxer.
 
Как отмечает издание, перед публикацией стратегического оборонного обзора в следующем месяце министерству придётся принять «довольно болезненные решения». В частности, британская армия планирует сократить почти 10 тыс. военнослужащих в течение следующего десятилетия, которое станет периодом внедрения в оборонную сферу новейших технологий.
 
Так, по словам бывшего главы Межвидового командования войск Соединённого Королевства генерала Ричарда Бэрронса, британская армия находится «в преддверии глубокой трансформации». В скором времени вооружённые силы будут представлять собой смесь «пилотируемой, беспилотной и автономной» техники, на что нужны средства.
 
В частности, премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что армия получит более £16 млрд в качестве дополнительного финансирования. По словам Джонсона, Великобритания вновь станет ведущей военно-морской державой Европы, а Королевские военно-воздушные силы также получат новое высокотехнологичное оборудование, пишет Daily Mail.

В конце 2020 года начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил новую концепцию безопасности, в которой подчёркивается необходимость вести борьбу «ниже порога войны». По мнению Картера, это необходимо, так как противники Лондона «из числа авторитарных держав», включая Россию и Китай, угрожают национальной безопасности страны и ведут против неё «политическую войну».
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Daily Mail Великобритания Европа
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