Times: 200 британских учёных подозревают в передаче военных технологий Китаю

По информации The Times, почти 200 британских учёных находятся под следствием по подозрению в невольной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения. Как сообщил источник издания, их подозревают в нарушении строгих экспортных законов, призванных не допустить передачу интеллектуальной собственности в стратегических вопросах враждебным государствам.
Почти 200 британских учёных находятся под следствием по подозрению в невольной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения. Как стало известно The Times, их подозревают в нарушении строгих экспортных законов, призванных не допустить передачу интеллектуальной собственности в стратегических вопросах враждебным государствам.
Если их признают виновными в нарушении приказа об экспортном контроле от 2008 года, им грозит до десяти лет тюремного заключения. Как сообщил изданию осведомлённый источник, правительство готовится разослать уведомления о принудительном исполнении более чем 200 гражданам Великобритании из более дюжины британских университетов. Все они подозреваются в передаче Китаю передовых исследований в области военных технологий — включая самолёты, ракеты и кибероружие.
Службы безопасности беспокоятся, что британская интеллектуальная собственность может попасть в руки китайского правительства — и это поможет Пекину в разработке оружия массового поражения. Чиновники также опасаются, что эта технология может быть использована для подавления политических диссидентов и меньшинств.
Многие из учёных, находящихся под следствием, подозреваются в невольном нарушении законов путём коммерческих сделок с китайскими компаниями.
«В ближайшее время десятки учёных могут угодить под суд. Если хотя бы 10 процентов из них признают виновными, порядка 20 учёных попадут в тюрьму за помощь китайцам в создании сверхоружия», — сообщил источник издания.
Представитель правительства также отметил: «Экспортёрам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, перечисленных в приказе об экспортном контроле, требуется лицензия на экспорт или их передачу из Великобритании».
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