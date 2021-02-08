Guardian: «напортачили» — Элтон Джон раскритиковал Лондон за переговоры по брекситу

Элтон Джон заявил, что на переговорах по выходу из ЕС правительство Бориса Джонсона не уделило достаточного внимания музыкальной индустрии Соединённого Королевства. В результате, по словам артиста, теперь британских исполнителей ждут высокие траты и бюрократические трудности, если они решат отправиться с гастролями в Европу, сообщает The Guardian.

Элтон Джон заявил, что переговорщики по брекситу подвели британских музыкантов и музыкальную индустрию в целом. По мнению популярного исполнителя, Лондону необходимо возобновить переговоры, пишет The Guardian.

«Переговорщики по брекситу либо не заботились о музыкантах, либо не думали о них, либо были недостаточно подготовлены. Они напортачили. В конечном итоге британскому правительству предстоит разобраться с этим: им нужно вернуться за стол переговоров и пересмотреть условия», — считает Джон.

«Ситуация, в которой мы сейчас находимся, просто возмутительна. Музыка — один из величайших предметов культурного экспорта Великобритании. Эта отрасль стоимостью 5,8 миллиарда фунтов стерлингов не учитывалась в торговых переговорах по брекситу в отличие от других», — подчёркивает он.

В настоящий момент музыканты не могут гастролировать по Европе из-за пандемии коронавируса, но как только они получат такую возможность, то столкнутся с новыми бюрократическими трудностями и поборами. Раньше исполнители могли свободно гастролировать по всему ЕС, но теперь им необходимо получить визу или разрешение на работу для каждой страны, в которой они хотят выступать. Дополнительной статьёй расходов станет получение «карнета» — списка предметов, в том числе музыкальных инструментов, которым разрешено пересекать границы, поясняет издание.

Кроме того, существуют транспортные правила, известные как «каботаж», которые позволяют представителям британских грузовых компаний делать только две остановки внутри ЕС перед возвращением домой. Поэтому им, вероятно, придётся уступить свой бизнес европейским конкурентам, которые смогут свободно путешествовать между странами блока, полагает The Guardian.

Джон называет новые правила «административным кошмаром», который значительно увеличивает стоимость проведения европейских гастролей. «Я не хочу жить в мире, где проводить нормальное турне смогут только артисты, которые выступают уже десятилетиями и зарабатывают миллионы», — подчёркивает музыканты.

Помимо долгосрочного решения путём пересмотра условий договора по брекситу, он призывает к созданию «организации поддержки», которая позволит исполнителям, не имеющим больших средств, получить консультацию юристов и бухгалтеров. «Музыкальная индустрия должна внести свой финансовый вклад», — считает Джон. Пока же правительство советует музыкантам самостоятельно разбираться с визовыми требованиями каждой страны, обращает внимание The Guardian.

Джон также посетовал на потенциальную потерю культурного обмена. «Если вы хотите донести свою музыку до людей, принадлежащих к другой культуре, а не к вашей собственной, которые не обязательно говорят с вами на одном языке, то как музыкант вы становитесь лучше», — говорит он. По его словам, ещё в 60-х годах он обнаружил, что живое выступление перед незнакомой аудиторией даёт артисту гораздо больше, чем месяцы репетиций в студии, в результате чего ему удаётся повысить своё мастерство и качество своих песен.

Джон с давних пор является ярым противником брексита. В 2018 году он сказал, что британцам «пообещали нечто совершенно нелепое и экономически невыгодное». Через год он заявил зрителям на концерте в Вероне: «Я европеец. Я не тупой, колониальный, империалистический английский идиот».

Вернувшись на британскую землю пару месяцев спустя, музыкант смягчил свой тон. Во время концерта в Хоуве он признал: «Мы проголосовали за то, чтобы выйти, поэтому мы должны выйти… нам нужно примириться и говорить друг с другом».

Ранее вместе с другими музыкантами, включая Стинга, он подписал открытое письмо. Они обвинили правительство Бориса Джонсона в том, что оно «позорно подвело» музыкантов со сделкой по брекситу.

Басист Radiohead Колин Гринвуд также выступил с критикой изменения правил. «Стоимость проезда и проживания уже без того являются высокими, а теперь дополнительная бумажная волокита и расходы для гастролирующего оркестра быстро увеличатся», — считает он.

«Всем потрясающим британским компаниям, занимающимся постановкой, звуком и освещением, которые организуют множество европейских фестивалей, может оказаться намного сложнее конкурировать с европейскими аналогами. А голландские, немецкие и французские техники, услугами которых мы пользовались на протяжении десятилетий, могут обнаружить, что работа здесь не стоит затраченных усилий», — добавляет Гринвуд.

Он предлагает представить случай с какой-нибудь сольной виолончелисткой из Соединённого Королевства, «которая собирается выступить в Берлине за пару сотен евро, и обнаруживает, что стоимость карнета будет превосходить её гонорар». В таком случае немецкий промоутер дважды подумает о затратах и хлопотах, связанных с приездом британской артистки, и, возможно, предпочтёт договориться с европейским исполнителем.

«Правительству Великобритании пора признать, что оно не сделало достаточно для творческих индустрий во время переговоров по брекситу, и пересмотреть условия для гастролей по Европе», — призывает Гринвуд.