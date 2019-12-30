Independent: «глупая и непростительная ошибка» — Лондон случайно опубликовал адреса лауреатов королевских наград

03:00 Хоккеист молодёжной сборной России Ртищев дисквалифицирован на один матч МЧМ Форвард молодёжной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч чемпионата мира 2020 года в Чехии за инцидент с нападающим команды США Оливером Вальстрёмом.

03:00 Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.

03:00 «ВКонтакте» назвала самую обсуждаемую персону 2019 года Социальная сеть «ВКонтакте» представила список самых обсуждаемых персон. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

03:00 Норвежский шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.

03:00 Сотрудников Sputnik уведомили о закрытии банковских счетов в Эстонии Сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.

03:00 Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП Экс-игрок сборной России по мини-футболу и «Норильского никеля» Кирилл Погорелов скончался в возрасте 32 лет в результате автокатастрофы в центре Москвы.

03:00 Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая Россельхознадзор решил ввести ограничения на поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.

03:00 Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

03:00 Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.

03:00 В Подмосковье сдали 52 долгостроя в 2019 году В Московской области сдали 52 долгостроя в 2019 году, сообщает телеканал «360».

03:00 Россиянин Крамник занял третье место на ЧМ по блицу Российский гроссмейстер Владимир Крамник стал третьим на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.

03:00 Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали не менее 11 человек.

03:00 ЦБ сообщил о снижении средней ставки по ипотеке в ноябре до 9,19% Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта — до 9,19% годовых.

03:00 Российская шахматистка Лагно второй год подряд выиграла ЧМ по блицу Россиянка Екатерина Лагно заняла первое место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.

03:00 Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Кадыровым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

03:00 Два украинца попытались ночью пересечь границу в Крыму Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска.

03:00 Оркестр имени Светланова выступит 4—5 января в Москве Государственный оркестр России имени Светланова под управлением Владимира Юровского выступит 4—5 января в Кафедральном Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла в Москве. Об этом сообщает «Утро.ру».

03:00 В Москве мужчина взорвал гранату для страйкбола в подъезде Московская полиция задержала мужчину, который взорвал в подъезде гранату для игры в страйкбол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

03:00 Крамник замыкает тройку лучших после 19 туров на ЧМ по блицу Россиянин Владимир Крамник занимает третье место после 19-го тура на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.

03:00 Власти Боливии высылают посла Мексики Власти Боливии высылают посла Мексики и двух испанских дипломатов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на врио президента Боливии Жанин Аньес.

03:00 Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве вечером 30 декабря В Москве вечером в понедельник, 30 декабря, ожидаются снег и ледяной дождь, в результате чего на дорогах может образоваться гололёд. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

03:00 Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

03:00 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана, подземные толчки зафиксированы в 49 км от южного портового города Бендер-Аббас.

03:00 «Лыжня России» пройдёт 8 февраля в Нижнем Тагиле «Лыжня России» состоится 8 февраля в Нижнем Тагиле, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

03:00 СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.

03:00 На курорте «Роза Хутор» ограничили продажи ски-пассов из-за дефицита снега На горнолыжном курорте «Роза Хутор» ввели ограничения продажи ски-пассов, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города Сочи.

03:00 Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в ХМАО По меньше мере 11 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

03:00 В сети появилось видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке» В интернете опубликовали видео последнего тоста полузащитника Дениса Глушакова в московском «Спартаке». На данный момент футболист выступает за грозненский «Ахмат».

03:00 Экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года Свердловская область экспортировала за границу продовольственную продукцию на $82 млн. За девять месяцев 2019 года экспорт вырос на 18%. Об этом сообщает URA.RU.

03:00 В Москве открылся Фестиваль китайских фонарей В парке «Сокольники» открылся Фестиваль волшебных китайских фонарей, сообщает «Утро.ру».

03:00 Иностранцы подали около 100 тысяч заявок на получение электронных виз для посещения Петербурга Иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

03:00 Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

03:00 Жителей Москвы предупредили о метели и мокром снеге Жителей Москвы предупредили о метели, мокром снеге, а также гололедице на дорогах вечером 30 декабря.

03:00 Роспотребнадзор рассказал о проверках точек продажи снюса Роспотребнадзор сообщил, что на настоящий момент проведено более 19 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции.

03:00 ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА выложила предновогоднее видео с участием президента армейцев Евгения Гинера и нападающего команды Фёдора Чалова.

03:00 Названы самые популярные в России кроссоверы по итогам января — октября Стали известны самые популярные в России кроссоверы и внедорожники стоимостью более 5 млн рублей по итогам января — октября 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

03:00 В Татарстане разработали «портфель самозанятого» Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал «портфель самозанятого», в котором содержится набор услуг для старта и развития бизнеса.

03:00 В Челябинской области предъявили обвинение подозреваемому в убийстве знакомого В Челябинской области предъявили обвинение 29-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

03:00 Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.

03:00 В Москве прошла премьера балета «Красная Шапочка» В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась мировая премьера балета «Красная Шапочка».

03:00 Опрос: 62% россиян готовы к Новому году Специалисты сервиса по подбору билетов и жилья OneTwoTrip провели опрос интернет-пользователей на тему, готовы ли они к Новому году, сообщает «ПолитЭксперт».

03:00 Скворцова рассказала о ситуации с лекарствами в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с телеканалом «Россия 24» рассказала о ситуации с лекарственными препаратами в стране.

03:00 Россия планирует в 2020 году запустить в космос более 40 ракет Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

03:00 Загрузка номерного фонда Москвы составила 95% в новогодние праздники Загрузка номерного фонда Москвы оценивается в 95% в новогодние праздники, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

03:00 Эксперт рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год Глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год.

03:00 Эксперт прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий в беседе с URA.RU прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России.

03:00 В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники Член Российского союза туриндустрии Ирина Маштакова в беседе с «Парламентской газетой» назвала самое популярное направление на новогодние праздники.

03:00 Асад поблагодарил Путина за содействие в борьбе с терроризмом Президент Сирии Башар Асад в поздравительной новогодней телеграмме поблагодарил российского лидера Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом и поддержку государственного суверенитета.

03:00 Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Брисбене Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила приглашение в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.