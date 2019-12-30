Independent: «глупая и непростительная ошибка» — Лондон случайно опубликовал адреса лауреатов королевских наград

На сайте правительства Великобритании по ошибке появился перечень адресов известных британцев, ставших лауреатами королевских наград New Year Honours 2020 года, сообщает The Independent. В кабинете министров извинились перед пострадавшими, среди которых оказался и певец Элтон Джон, и пообещали расследовать инцидент.
На сайте британского правительства по ошибке опубликовали адреса более 1 тыс. получателей королевских наград из списка New Year Honours 2020 года, в числе которых высокопоставленные чиновники, полицейские, политики, спортсмены и артисты, передаёт The Independent.
Как отмечает издание, в обнародованном перечне содержались полные адреса получателей наград, включая номера их домов и почтовые индексы. Любой посетитель сайта правительства мог загрузить информацию в виде электронной таблицы.
В аппарате кабинета министров заявили, что адреса известных британцев, в том числе певца Элтона Джона, были опубликованы по ошибке и «максимально оперативно» были удалены. В настоящее время представители аппарата оповещают о происшествии всех, чьи данные были обнародованы.
«Мы приносим извинения всем пострадавшим и выясняем, как это произошло», — добавили в правительстве.
Об инциденте уведомили управление комиссара по информации Великобритании, которое обладает полномочиями штрафовать организации за утечку данных.
Директор британской правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло назвал произошедшее «глупой и непростительной ошибкой».
«Чрезвычайно тревожно видеть, что правительство не имеет базового контроля над защитой данных и что люди, получившие одни из самых высоких наград, из-за этого подвергаются опасности», — приводит The Independent слова правозащитника.
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