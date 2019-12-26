DM: британская полиция потратила миллионы фунтов на «бесполезные» электромобили

Британская полиция потратила 1,5 млн фунтов на покупку электромобилей, оказавшихся бесполезными в экстренных случаях, сообщает Daily Mail. Как выяснилось, экологичный транспорт не подходит для погонь и помощи жертвам из-за своей низкой скорости и длительного периода подзарядки, поясняет издание.

Британская полиция потратила миллионы фунтов на покупку электромобилей, оказавшихся бесполезными в погоне за подозреваемыми и помощи жертвам, сообщает Daily Mail. Как передаёт издание, представители сил правопорядка по всей стране закупили как минимум 448 экологичных автомобилей, однако большинство из них используется для работы в штатных ситуациях или для перевозки руководящего состава.

Как признают авторы официального полицейского отчёта, электромобили не отвечают требованиям по работе в чрезвычайных ситуациях или погоне за преступниками — всё дело в длительной зарядке аккумулятора и вероятности посадки батареи до конца рабочей смены. Как сообщается, в общей сложности полицейские службы страны потратили на покупку электромобилей по меньшей мере £1,49 млн.

В распоряжении Скотленд-Ярда сегодня имеется 134 экологичных автомобиля, а к 2050 году планируется сделать безопасным для окружающей среды весь автопарк лондонской полиции, чтобы избежать ежедневных сборов по £12,5 в «зоне сверхнизких выбросов».

Тем не менее для погонь на высоких скоростях ведомству необходимо больше дизельных автомобилей. Как отмечается в докладе Стаффордширской полиции, менее губительные для окружающей среды транспортные средства с трудом справляются с экстренными задачами: системы безопасности и автономного вождения электромобилей не предназначены для преследования и помощи жертвам.

Как отмечает газета, некоторые полицейские подразделения начинают отказываться от идеи полной замены автопарка на электрические модели из-за их высокой стоимости и ограниченного срока действия батареи.

По мнению представителя профсоюза полицейских Тима Роджерса, «общественность не должна волноваться о том, что полиция не сможет до них добраться, потому что у машины села батарейка». На его взгляд, вводить ограничения на использование дизельных автомобилей в полицейском автопарке будет упущением.