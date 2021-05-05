Daily Mail: «мир смеётся над нами» — ЦРУ раскритиковали за политкорректную рекламу

Новый рекламный ролик послужил поводом для многочисленных насмешек и осуждения в адрес ЦРУ. Многие пользователи интернета обвинили разведывательное агентство в том, что в своём видео оно слишком старательно продвигает так называемую «прогрессивную» повестку, сообщает Daily Mail.

Новое видео, призванное привлечь в ЦРУ новых сотрудников, стало причиной для насмешек и критики в интернете. Многие пользователи социальных сетей сочли его чрезмерно политкорректным, пишет Daily Mail.

Клип начинается с того, что анонимная 36-летняя сотрудница агентства в замедленной съемке движется к камере. Она объявляет себя «интерсекциональной» феминисткой, «ходячей декларацией», человеком, который отринул «ошибочные патриархальные представления о том, кем может или должна быть женщина».

«Я добилась того, что меня приняли, и поднялась по карьерной лестнице. Я устала чувствовать, что должна извиняться за то, что занимаю моё положение», — подчёркивает героиня рекламного ролика. «Я цветная женщина. Я мать. Я цисгендерный миллениал, у которого диагностировано общее тревожное расстройство», — добавляет она.

Клип был опубликован на официальной странице ЦРУ в Twitter. В подписи к видео сообщалось: «Я не жалею о том, кем являюсь. Я хочу, чтобы вы оставались собой, кем бы вы ни были. Работаете ли вы в ЦРУ или где-нибудь ещё в мире. Управляйте своим пространством. Сестрёнка, ты этого достойна».

Ролик вызвал резкую негативную реакцию в сети. Многие пользователи остались недовольны его «прогрессивностью». Одному из пользователей реклама ЦРУ напомнила скетч комедийного шоу Saturday Night Live. «Весь мир смеётся над нами», — вторил ему другой комментатор.

«Я надеюсь, что ЦРУ на самом деле нанимает безмозглых миллениалов с изнуряющим синдромом тревоги, как в этой рекламе. Это было бы уморительно», — написал третий пользователь Twitter. А сын экс-президента США Дональд Трамп — младший высказал уверенность: «Китаю и России это понравится».

«Раньше работать в ЦРУ означало служить стране. Теперь же оно используется в качестве инструмента, чтобы требовать — и получать — что-либо, залечивать эмоциональную травму или продвигать личную повестку. С этим новым ЦРУ Америка становится всё менее защищённой и всё более опасно политизированной», — написал в Twitter экс-сотрудник ведомства Брайан Дин Райт.

«Многие люди, которые не обращают внимания на ЦРУ и органы безопасности, похоже, думают, что это видео ЦРУ — их первая попытка прорекламировать, поддержать и принять «прогрессивную» идеологию. Они делают это годами. Я писал об этом ещё в 2015 году», — отметил в своём твите журналист Гленн Гринвальд, получивший Пулитцеровскую премию за статьи о государственных программах слежки в США.

«Самое показательное в этом видео: оно показывает, кто, по оценке ЦРУ, был бы заинтересован в работе на них. Очевидно, они думают, что привлекают «прогрессивных» миллениалов, и, вероятно, они правы», — высказался журналист Мэтт Тайбби.

«Посмотрите это безумное видео о найме в ЦРУ и попробуйте мне после этого сказать, что ЦРУ не является проснувшимся болотным чудовищем, способным и готовым использовать свою власть в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов: консерваторов», — сказала комментатор Лиз Уилер.

«Помнится, лет семь назад я предупреждала об этой опасности, за что подверглась травле типами с Tumblr», — отметила журналистка Рания Халед. «Я не знаю, изобретало/ финансировало/распространяло ли ЦРУ «прогрессивную» идеологию, но давайте признаемся, это было бы совершенно логично», — добавил публицист Майкл Триси.

«С нетерпением жду следующего видео ЦРУ, которое объяснит, что «расширенные методы допроса» в действительности являются «сверхпрогрессивным», — написал доцент кафедры истории Массачусетского университета Амхерст Ашиш Капур Сиддик, подразумевая пытки, которые американские спецслужбы применяли в отношении подозреваемых в терроризме.