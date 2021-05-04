Daily Telegraph: бывший агент MI-6 передал в США второе досье на Трампа

Бывший сотрудник MI-6 Крис Стил подготовил для американских спецслужб второе досье на Дональда Трампа, пишет Daily Telegraph. Как отмечает издание, оно содержит дополнительные сведения о предположительном российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также новую информацию о якобы имеющемся у России видео-компромате о любовных похождениях Трампа.

Бывший сотрудник MI-6 Крис Стил передал американским спецслужбам второе досье на Дональда Трампа, сообщает Daily Telegraph. Издание напоминает, что раннее Стил уже передавал США несколько отчётов касательно Дональда Трампа, включая данные о его предположительных любовных похождениях.

Как пишет Daily Telegraph, первое досье Стила на Трампа в итоге породило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера касательно «российского вмешательства» в президентские выборы США в 2016 году. Досье включало в себя сенсационное утверждение о том, что в распоряжении Кремля находилось видео-компромат на Трампа, в котором бывший президент находился с проституткой в московском отеле в 2013 году. Сам Трамп всегда отрицал все сведения из досье Стила.

Что касается второго досье, то оно содержит дальнейшие утверждения о российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также информацию о наличии дополнительного видео-компромата, пишет издание. Кроме того, в досье есть сведения о предположительной связи руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с российской стороной. В ФБР считают, что подельником Манафорта был Константин Килимник, который передавал данные о кампании Трампа российским спецслужбам. ФБР пообещали награду в $250 тыс. за «информацию, которая приведёт к аресту Килимника».

По словам Стила, основную информацию для досье он получил от одной из своих агентских сетей. Как отмечает издание, Трамп раннее называл расследования Стила «кучей мусора».

Daily Telegraph пишет, что первое досье Стила в итоге было отвергнуто в ЦРУ как «интернет-сплетня», однако министерство юстиции США использовало его в качестве одного из оснований для установления слежки за одним из бывших помощников Трампа Картером Пейджем. Теперь Пейдж пытается отсудить у минюста и ФБР $75 млн.