Sunday Times: неуютный ужин — белым американкам предлагают побороть в себе расизм за $5 тыс

В США набирают популярность особые званые ужины для белых женщин, на которых поднимаются вопросы о расизме. По словам авторов инициативы Регины Джексон и Сайрой Рао, во время застольных бесед участницы получают возможность осознать свою токсичность и «деконструировать свою белизну», сообщает The Sunday Times.

Идея выглядит довольно тревожной. Группа белых женщин платит тысячи долларов за званый ужин, на котором их заставляют противостоять своему «глубоко укоренившемуся расизму», чтобы помочь разрушить «американский расистский белый патриархат».

Им необходимо быть готовыми «отринуть свои слёзы» и «разбить свою белую хрупкость», если они хотят стать участницами вечера в рамках инициативы Race2Dinner. Её авторы — афроамериканка Регина Джексон и американка индийского происхождения Сайрой Рао, пишет The Sunday Times.

Эти ужины призваны побудить белых женщин, которые хотят казаться добродетельными, к конкретным действиям. Каждая подобная трапеза включает восемь участниц и стоит $5 тыс. Но, по словам Джексон, это нормальная цена, ведь «люди платят больше за сумку Chanel».

«Вы (как белая женщина. — ИноТВ) должны признать, что являетесь проблемой, что вам свойственна чрезвычайно токсичная манера поведения. Необходимо понять, что вам нужно деконструировать свою белизну и начать жить в сообществе, осознавая этот факт», — заявила в интервью изданию экс-юрист с Уолл-стрит Рао.

Двухчасовые ужины обычно начинаются с коктейлей и исповеди. Присутствующих просят рассказать об их недавних случаях проявления расизма. «Многим людям становится очень неуютно, — призналась Рао. — Некоторые начинают плакать, некоторые говорят: «не помню», но у всех есть пример».

По мнению организаторов ужинов, либерально-прогрессивным участницам важно чувствовать себя неуютно. «Вы не изменитесь, пока не произойдёт то, что называется значительным эмоциональным событием. Другими словами, случается что-то настолько неудобное, что вы принимаете решение измениться», — поясняет 70-летняя Джексон, которая давала интервью The Sunday Times вместе с Рао.

Обстановка имеет решающее значение. «Белые женщины больше всего на свете любят званые ужины, — отметила Рао. — Это их безопасное место, чтобы поговорить о том, как сильно они ненавидят своих мужей, как сильно их раздражают дети, насколько они безумно заняты, о последнем школьном аукционе, на который они собирают деньги. Вы превращаете место, где они обычно выплескивают всё своё море белизны, в место, где можно безопасно и не стыдясь разговаривать о расизме».

Во время посиделок участницы «исследуют» свою повседневную жизнь. Например, видно ли на свадебных фотографиях, что их окружают только белые друзья. «Они начинают осознавать, как были окутаны белизной», — подчеркнула Рао.

Не все ужины бывают удачными. Один из недавних перешёл в громкую словесную перепалку, закатывание глаз и упорное отстаивание собственного мнения. «Эти женщины были волонтёрами в организациях социальной справедливости, поэтому считали себя хорошими, — пояснила Джексон. — Они не хотели слышать о своём бремени и вреде, который причиняли».

За столом разрешается обсуждать любые темы, но слёзы и вспышки гнева находятся под запретом. Недовольных посетителей, которые не приносят извинений, отправляют успокоиться. Точно так же поступают с плачущими.

«Мы все знаем о слезах белых женщин. Они стали причиной смерти сотен, возможно, даже тысяч темнокожих. И они продолжают оставаться оружием», — уверена Джексон. Рао добавила, что плач мешает разговору: «Белые женщины плачут, и всё останавливается и возвращается к хрупкой белой женственности».

В прошлом месяце журнал New York Magazine опубликовал статью об этих ужинах под заголовком «Вечеринки с чувством вины». «Две предпринимательницы построили бизнес на том, что вызывают стыд у белых женщин», — говорилось в материале.

Это безупречно либеральная публикация вызвала ярость у организаторов. «Мы абсолютно никогда никого не стыдим, — решительно заявила Рао — На самом деле, именно СМИ стремятся пристыдить белых женщин, выполняющих эту работу». «Они пытаются выставить нас мошенниками», — добавила Джексон.

Кэти Дуда, белая жительница Колорадо, устраивала два ужина Race2Dinner в своём доме в Денвере. «Я воспитываю четырёх мальчиков, четырёх белых мужчин, которые сидят на вершине белой горы привилегий, — сказала она изданию. — Я всегда хотел внушить им, что такое реальность и как они могут быть союзниками (меньшинств. — ИноТВ), и лучший способ сделать это — выполнять работу самостоятельно».

52-летняя Дуда чувствовала себя не в своей тарелке в начале первого ужина, который включал жареного цыпленка, веганские дважды приготовленные баклажаны и запеченные яблоки с мороженым. Но, по её словам, к концу вечера она ощутила себя более уверенной и раскрепощённой.

Инициатива Race2Dinner началась неформально среди знакомых, но быстро разрослась. Во время пандемии формат переместился в интернет, и количество запросов резко увеличилось после убийства Джорджа Флойда. В настоящее время в рамках проекта пишется книга «Белые женщины: всё, что вы уже знаете о своём расизме и как поступить лучше», и снимается документальный фильм.

Ужины могут посещать только женщины. «Мы с Региной находимся в интерсекциональном сестринстве, — рассуждает Рао. — Она чёрная, я индианка, и наш тезис заключается в том, что если белые женщины предпочтут сестринство белизне, то мы свергнем патриархат».

Тем не менее белые мужчины могут свободно заказать индивидуальную консультацию за $300 с Рао или Джексон, либо заплатить $600 за часовой сеанс с обеими. Но пока никто не откликнулся на их предложение, обращает внимание The Sunday Times.

«Если бы белые мужчины хотели что-то изменить, они бы уже это изменили, верно? — полагает Джексон. — Белые парни ничего не меняют. Им нравится структура власти. Их устраивает современное положение вещей».

Дональд Трамп покинул Белый дом, и прошлогодние протесты против расовой несправедливости, спровоцированные убийством Флойда, остались позади. Поэтому теперь либеральные белые женщины, поддержавшие эти акции, вернулись к своей комфортной жизни, утверждают Джексон и Рао.

«Белые довели до превосходства своё представление. Мы каждый вечер смотрим мюзикл «Белые женщины» на закрытом Бродвее, — саркастически замечает Рао, подразумевая тех, кто бравируют своими либеральными взглядами. — Все формальности выполнены, но что-то изменилось? Ничего».

По её мнению, одним из самых лицемерных нарушителей является огромное белое американское сообщество йоги. Они зарабатывают миллиарды на «культурном присвоении» древней индийской практики, но молчат о коронавирусе, опустошающем азиатскую страну. «Они не говорят об этом, — негодует Рао. — Они продают свой очередной семинар по кундалини-йоге в Беркшире (популярное место отдыха в Массачусетсе) или творят ещё какую-нибудь фигню».