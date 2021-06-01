Хотели как лучше, а вышел скандал: в антирасистской серии почты Испании светлые марки стоят дороже

Почта Испании оказалась в центре скандала после выпуска серии марок с изображением разных оттенков кожи, посвящённой борьбе с расизмом и неравенством — но при этом самая светлая марка там стоит почти на евро больше, чем самая тёмная. По мнению критиков, это фактически обесценивает идею и может вызвать лишь негативную реакцию общественности, передаёт Euronews.
Хотели как лучше, а получился скандал... Почта Испании выпустила марки, посвящённые борьбе с расизмом и неравенством. Четыре марки, на которых нет иных изображений, кроме цветов кожи.
Выпуск серии приурочен к годовщине гибели Джорджа Флойда. Её создатели заявили, что каждое письмо с такой маркой будет «посланием против расового неравенства». Но вышло так, что «светлая кожа» стоит дороже — почти на евро больше, чем самая тёмная марка.
ПРОХОЖИЙ: По мне, так это самый настоящий расизм и есть. Если все равны — то и цена должна быть одной и той же! А не так, что одна дешевле, другая дороже. Это же несправедливо.
ПРОХОЖАЯ:Если вы за равенство, то зачем делать тёмные марки дешевле? Это же получается совершенно противоположный результат всех усилий. Это бессмысленно!
Представители антирасистских организаций приветствуют тот факт, что почта королевства хочет привлечь внимание к вопросам неравенства. Но над реальным пониманием ещё предстоит поработать.
МОХА ГЕРЕХУ, экс-глава SOS Racismo Madrid: В Испании у нас всё не так плохо — среди нас тоже есть люди, осуждающие расизм, мы начинаем понимать происходящее. Но следующим шагом должно стать претворение этого понимания в реальные дела и шаги. Наша жизнь должна улучшаться, и мы должны видеть эти улучшения.
Представители испанской почты пока отказываются комментировать происходящее. Организация не впервые участвует в социальных движениях: летом прошлого года она выпустила марку, посвящённую ЛГБТ, и покрасила фургоны и почтовые ящики в радужные цвета.
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