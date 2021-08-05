WSJ нашла у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио «секретное тренировочное оружие»

Хотя российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Токио без государственных символов, им удалось добиться немалых успехов, что вызвало недовольство соперников, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, триумф российских олимпийцев можно объяснить обширной географией России и беспрецедентными тренировками.

Несмотря на то что как таковой России, если говорить о названии сборной, на Олимпийских играх 2020 года официально нет, это не помешало спортсменам из крупнейшей в мире страны уже выиграть 52 медали, пишет The Wall Street Journal.

Из-за недавнего допингового скандала в Токио Российскому олимпийскому комитету запрещается использовать флаг и гимн при завоевании золотых медалей. Выигравшие золотые медали россияне на Олимпиаде вместо гимна слышат фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского и не могут праздновать со своим флагом. Однако команде из 330 российских спортсменов всё же разрешили выступить и по общему числу наград ОКР уступает лишь Китаю и США.

Как отмечает издание, российским спортсменам на пути в Токио пришлось столкнуться сразу с несколькими испытаниями — национальное позор и COVID-19. Тем не менее WSJ полагает, что «это, возможно, лучшее, что могло с ними случиться». Дело в том, что в разгар пандемии в отличие от многих спортсменов в мире российские олимпийцы обнаружили «секретное тренировочное оружие» — география их страны.

В частности, многие для подготовки к Олимпиаде отправились во Владивосток или на Сахалин, чтобы тренироваться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии. Другие, как например спортивные гимнасты, может и не ехали за 6 тыс. 500 км от Москвы, но в карантин усиленно работали в своих тренировочных лагерях.

«Мы тренировались — и много. Мы почти полтора года провели в закрытом тренировочном лагере, очень много работали, даже с семьями не виделись и не жили нормальной жизнью», — рассказала олимпийская золотая медалистка Ангелина Мельникова. Несколько месяцев она и другие гимнасты провели в советском тренировочном лагере под названием «Круглое озеро», куда не пускали иностранцев.

Мельникова и её коллеги по команде вырвали золото в многоборье у американок, после того как США два раза подряд побеждали в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Россиянки добились подобного успеха впервые с 1992 года. Мельникова выиграла ещё две бронзы. Этим, как пишет WSJ, девушка «обязана стечению обстоятельств, благодаря которым смогла тренироваться как никто другой».

Так, когда спортивные залы в США и других странах закрыли свои двери, чтобы остановить распространение коронавируса, Мельникова и другие российские олимпийцы отправились в тренировочные лагеря с «беспрецедентным» режимом тренировок. Там они могли не только продолжать подготовку к Олимпиаде, но и не отвлекаться от неё.

После завоевания двух медалей в Токио Мельникова отметила, что это того стоило, так как позволило сконцентрироваться на тренировках.

В преддверии Игр в ОКР заявили, что рассчитывают, что россияне завоюют около 50 медалей. Они добились этого, когда до конца соревнований оставалось ещё шесть дней. А иногда «они были настолько успешны, что единственными, кто мешал россиянам завоевать золото, были другие россияне», отмечает издание.

Так, в финале олимпийского теннисного турнира в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева. Несколькими неделями ранее российские звёзды тенниса вместе тренировались в лагере на острове Сахалин, а значит были подготовлены к японским условиям.

Большинство стран не смогли оправить спортсменов в Токио пораньше из-за COVID-19. Однако у России есть свой «форпост на берегу Японского моря». Владивосток находится меньше чем в 1 тыс. км к западу и всего на час впереди Токио, так что россиянам удалось смоделировать условия, в которых предстоит соревноваться. Там проходила подготовка спортсменов по 15 видам спорта, от стрельбы из лука до борьбы.

Теннисный микст — не единственный финал с российским соперничеством. Софья Позднякова победила Софью Великую в фехтовании на саблях. А Виталина Бацарашкина обошла Анастасию Галашину в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.