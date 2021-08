RND: санкции в отношении российских олимпийцев лишь укрепляют поддержку внутри страны

Лишённая возможности выступать под своим флагом и исполнять государственный гимн на Олимпийских играх в Токио, Россия не перестаёт подчёркивать несправедливость санкций WADA и называет обвинения Запада политизированными, пишет RND. Как утверждает издание, требования, предъявляемые к российским спортсменам, «ничтожны» и не дают повода для разговоров о дискриминации. По мнению автора, санкции даже вызывают больше поддержки со стороны поклонников российского спорта.

Лишь раз в четыре года Олимпийские игры предоставляют шанс достичь великого триумфа, пишет RND. Поэтому некоторые истории могли произойти только в Токио. Российская фехтовальщица Марта Мартьянова в финале командных соревнований по фехтованию на рапирах, уходя от атаки своей французской соперницы Полин Ранвье, оступилась и подвернула лодыжку. Боль была невыносимой, но заменить спортсменку было невозможно. Россияне уже сделали одну замену в полуфинале, а обратные замены запрещены. «Когда всё случилось, я не думала ни о чём, кроме одного: нельзя подвести команду», — отмечала впоследствии Мартьянова.

22-летняя спортсменка не только продолжила борьбу после пятиминутной медицинской паузы и травмы, но и добавила четыре очка в копилку сборной в поединке со своей более опытной соперницей, завоевавшей серебряную медаль чемпионата мира 2019 года в личном первенстве, подчёркивает автор статьи. В итоге россиянки выиграли финальный поединок со счётом 45:34 и завоевали золото Олимпийских игр.

Не только олимпийская драма полуфинала, в котором «чуть не разрушилась золотая мечта» российской команды, но и красивые фотографии, на которых запечатлены четыре счастливые фехтовальщицы, празднующие свою победу, предоставили российским СМИ, особенно государственным телеканалам и газетам, непрерывно освещающим Олимпийские игры, очередную возможность для написания статей, прославляющих российский спорт, отмечает издание.

Тот факт, что сборной России официально не разрешено принимать участие в Играх в Токио, «уходит для внутренней общественности на второй план». Когда в 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришла к выводу, что с 2011 года в России на государственном уровне систематически применялся допинг, Международный олимпийский комитет (МОК) не мог не ввести санкции в отношении страны: на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро к участию допускались лишь те спортсмены, которые могли доказать, что они не были причастны к «государственной допинговой системе». Российские легкоатлеты и тяжелоатлеты были отстранены в полном составе.

На зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане были допущены лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга. Им было разрешено соревноваться под названием «Олимпийские спортсмены из России» (OAR). Им было запрещено использовать флаг и герб России во время соревнований. Российские спортсмены выступали под олимпийским флагом. Вместо государственного гимна звучал олимпийский.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам выступать под флагом своей страны ещё на два года. Запрет коснётся и зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Но об «остракизме» речи уже не идёт. В Токио российским спортсменам по-прежнему не разрешают соревноваться под российским флагом и исполнять государственный гимн, но «разрешённая символика выглядит вполне по-русски»: теперь спортсмены выступают под флагом Российского олимпийского комитета (ROC), на котором явно различаются цвета российского флага: белый, синий и красный. В качестве гимна используется фрагмент всемирно известного концерта № 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Официально Россия по-прежнему подчёркивает несправедливую дискриминацию: на встрече со спортсменами-олимпийцами в конце июня «известный спортивный энтузиаст» Владимир Путин назвал обвинения Запада в допинге политизированными: «Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций», — сказал президент России.

Ограничения, введённые в отношении российских спортсменов, вряд ли можно назвать «невыгодными с точки зрения российского правительства», утверждает издание. «Они предлагают режиму новые доказательства тезиса о том, что Россия находится в окружении враждебного Запада, который постоянно использует их (ограничения. — ИноТВ) в своих политических интересах. При этом требования, предъявляемые к российским спортсменам, сейчас настолько ничтожны, что на Олимпиаде им вряд ли стоит чувствовать себя заклеймёнными», — пишет автор статьи.

«Тем более что одобрение, которое они получают из дома, похоже, даже подстёгивается санкциями МОК. Это, безусловно, также связано с позицией «сейчас как никогда», которую занимают многие россияне, потому что у них постоянно возникает ощущение, что Запад обращается с ними нечестно и несправедливо вытесняет их на обочину европейской семьи народов», — утверждается в статье. «Изоляция на Олимпийских играх, — отмечает историк Валентин Беляев, — укрепляет чувство, что на нас постоянно навешивают ярлык плохих парней».

Как утверждает издание, российские политики также «искусно питают это чувство неравенства». Например, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, «печально известная своим жёстким обращением с иностранной прессой», опубликовала в Instagram видеоролик, в котором она «вопреки всем обычаям дипломатической практики, в боксёрских перчатках бьёт резиновую куклу с надписью «пресса» на торсе, прежде чем предстать перед журналистами на пресс-конференции, посвящённой Олимпиаде в Токио».

На вопрос о «нейтральном статусе» российских спортсменов Захарова ответила следующим образом: «Статус — ничто. Самое главное — сила духа наших спортсменов, и в мире знают об этом». В конце видеоролика, который теперь постоянно показывают в качестве рекламы на спортивных каналах, дипломат обращается к российским спортсменам напрямую: «Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, и мы желаем вам побед! И хочется процитировать зарубежных партнёров и всем вместе сказать: «We will ROC you!» Из России — с любовью!».

Затем экран чернеет, а на заднем плане звучит бит из песни We Will Rock You группы Queen, и, наконец, появляется хэштег #wewillROCyou с аббревиатурой ROC. Слоган стал вирусным в российских социальных сетях и распространился по всей стране в виде уличных граффити, что уже превратилось в проблему вандализма.

«Однако воинственная манера поведения, которую российские власти продемонстрировали внешнему миру в свете Олимпийских игр, является скорее пропагандистской акцией солидарности с народом, а не попыткой упорно противодействовать связанной с допингом стигматизации», — убеждён автор.

Это подтверждается и тем фактом, что «за кулисами Россия занимает явно более примирительную позицию»: в 2018 году Станислав Поздняков сменил Александра Жукова на посту президента ROC. Эта перестановка рассматривается как уступка со стороны России МОК, поскольку, «в отличие от своего предшественника, Поздняков не имеет политических связей с Кремлём».

В иностранных СМИ четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях также подчёркивает, что считает нейтральный статус спортсменов на Играх в Токио несправедливым искажением конкуренции и наказанием невиновных: «Государственный флаг и государственный гимн являются дополнительным мотивирующим фактором для каждого спортсмена» — чего лишены россияне. Кроме того, санкции особенно несправедливы по отношению к юным спортсменам. Аргумент, который чаще всего звучит в России: «Они не имеют отношения к обвинениям 2015 года».

Но после того как Поздняков должным образом представил официальную позицию, он также похвалил условия, в которых российским спортсменам разрешено выступать в Токио: «Жизнь всегда состоит из компромиссов и попыток прийти к взаимопониманию. Наши спортсмены рады тому, что могут принять участие».

Как некогда успешный спортсмен, 47-летний Поздняков, очевидно, предпочитает бороться «в спортивных состязаниях, а не на политической арене». «По числу потенциальных медалистов мы уступаем США и Китаю», — отметил Поздняков за два дня до начала Игр.

Место в первой тройке медального зачёта — достаточная мотивация для того, чтобы «раскачать» соперников, несмотря на все препятствия. На данный момент команда ROC занимает пятое место в медальном зачёте, пишет RND.