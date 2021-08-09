Le Figaro: «впечатляющие Игры в рамках бюджета» — Олимпиада-2024 станет для Парижа колоссальным вызовом

После того как эстафета по проведению летней Олимпиады перешла к Парижу, перед французской столицей встаёт непростая задача: организовать зрелищное мероприятие и остаться при этом в строгих бюджетных рамках, пишет Le Figaro. Тем временем мэр французской столицы настроена оптимистично и уверена, что Игры 2024 года станут первым крупным событием постковидной эры, отмечает издание.

Идея о проведении в Париже летней Олимпиады 2024 года, поданная Французским комитетом Олимпийских игр и спорта в 2012 году и получившая три года спустя поддержку мэра Парижа Анны Идальго, с 2015 года стала городским проектом, пишет Le Figaro. При этом, хотя желание французской столицы «собрать кольца» спустя сто лет после завершения прошлых Олимпийских игр в городе было сильным, речь не идёт о том, чтобы провести мероприятие «любой ценой», подчёркивает издание. По словам газеты, колоссальным вызовом для города станет задача остаться в строгих бюджетных рамках (€3,9 млрд), выполнив обещание о проведении «впечатляющих и ответственных, инновационных и чтящих историю» Игр.

Как напоминает издание, олимпийский флаг прибудет в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль в понедельник, чтобы затем совершить в компании мэра Парижа Анны Идальго, министра спорта Роксаны Марасиняню, главы Французского комитета Олимпийских игр и спорта Брижит Энрикес и председателя оргкомитета Игр «Париж-2024» Тони Эстанге круиз по городским каналам, который завершится возле зоны отдыха «Парижские пляжи» недалеко от пригорода Сен-Сент-Дени, где будут сосредоточены объекты масштабного проекта.

По словам Анны Идальго, после прибытия в Париж флаг может быть поднят над зданием мэрии, но также получит возможность объехать страну. «Мы полагаемся на Игры, в которых априори больше не будет ковида», — заявила градоначальница. По её мнению, Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, возможно, станут «первым крупным событием постковидной эры». «Игры появились как очень хорошая новость, и мы будем разрабатывать эту идею не только с парижанами и парижанками, но и с участием всех французов и француженок. Чтобы устроить впечатляющие Игры, результативные Игры, но ещё и очень популярные у народа Игры», — заверила глава Парижа.

В Токио команда организаторов Игр «Париж-2024» наблюдала, накапливала опыт и выстраивала связи, пишет газета. Для многих спортсменов — как французских, так и иностранных — воспоминания о Токио всё ещё свежи, но они уже горят желанием стать частью праздника в 2024 году.

«Игры — это приключение, бесконечная история, как доказал Токио после тысячи перипетий», — замечает Le Figaro. «Токийские Игры превзошли мои ожидания. Они пришли в то время, когда мир нуждался в послании надежды. Они показали, что можно провести мероприятие с людьми со всего мира, что можно снова собрать людей», — считает глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Теперь, когда эстафету подхватил Париж, его графики, строительные объекты, дорожные карты, возможные задержки и отклонения будут тщательно изучены. «Тепло, свет и груз Игр сопровождают Париж», — заключает газета.