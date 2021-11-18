CNN: всё зависит от каждого конкретного случая — МОК представил рекомендации по участию трансгендеров в соревнованиях

Международный олимпийский комитет представил новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий, сообщает CNN. В тексте документа указывается, что спортсменов нельзя отстранять от соревнований на основании «предполагаемого непропорционального преимущества, обусловленного полом». Рекомендации при этом не являются юридически обязательными: критерии допуска к мужским или женским соревнованиям каждая федерация будет устанавливать самостоятельно.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий. Согласно новым рекомендациям МОК, «ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании его предполагаемого непропорционального преимущества, обусловленного полом», сообщает CNN.

Документ разрабатывался МОК в течение двух лет. В ходе его подготовки были проведены консультации более чем с 250 спортсменами и заинтересованными сторонами. Концепция, состоящая из 10 пунктов, начнёт действовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как отмечает CNN, рекомендации не являются юридически обязательными. Критерии, по которым тех или иных спортсменов будут допускать к мужским или женским соревнованиям, каждой федерации предстоит установить самостоятельно.

«Мы предлагаем всем международным федерациям не поспешные выводы, а наш опыт и диалог, — заявил Кавех Мехраби, директор отдела спортсменов МОК. — Это процесс, который мы должны пройти с каждой федерацией в каждом конкретном случае».

Новый документ заменяет руководящие принципы, выпущенные МОК в 2015 году. Ранее спортсменам-трансгендерам разрешалось участвовать в соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона находился ниже определённого уровня по крайней мере за 12 месяцев до их первого состязания. Новые рекомендации позволят отойти от этой практики.

Как отмечает издание, в научном сообществе ведутся споры о том, являются ли андрогенные гормоны, такие как тестостерон, показателями спортивного преимущества. Медицинский директор МОК Ричард Баджет заявил: «Вам вообще не нужно использовать тестостерон (чтобы решить, кто может соревноваться). Но это руководство, а не абсолютное правило».

Новые рекомендации также будут применяться к спортсменам с нарушениями формирования пола, таким как южноафриканская бегунья на 800 м Кастер Семеня, чей высокий уровень тестостерона не позволил ей принять участие в некоторых состязаниях среди женщин.

Новая концепция гендерной идентичности и половых различий была представлена МОК после Олимпиады в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, стала первым трансгендером в истории Игр. Также в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

МОК также заявил, что гендерные тесты и «инвазивные физические осмотры», используемые для проверки пола спортсменов, были «неуважительными» и «потенциально опасными».

«Мы действительно хотим убедиться, что на спортсменов не оказывают давления или не принуждают принимать вредные для их тела решения», — заявила Магали Мартович, глава комитета МОК по правам человека.

В рекомендациях подчёркивается, что спортсмены будут принимать участие в процессе принятия решений. Кроме того, указывается, что руководящие принципы будут периодически пересматриваться, чтобы отразить «любые соответствующие этические, правозащитные, юридические, научные и медицинские достижения в этой области», пишет CNN.