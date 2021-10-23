Fox News: Белый дом сошёл с ума — администрация Байдена объявила трансгендера первой «женщиной-адмиралом» в США

Американские власти не устают поражать своими поступками и заявлениями. Накануне они присвоили высокое воинское звание чиновнику-трансгендеру Рейчел Левин, объявив его «первым четырёхзвёздным адмиралом-женщиной», сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. Такими темпами Байден вскоре назначит верховным судьёй своего коня, а либеральные СМИ только будут аплодировать такому решению, иронизирует журналист.

За хорошо охраняемыми стенами Белого дома все сошли с ума. Буквально на этой неделе администрация Байдена объявила, что биологический мужчина, который носит платье, — отныне «женщина-адмирал»! И после этого они поручили этой храброй «женщине-адмиралу» выступить с речью, словно взятой из документального фильма о высадке союзников в Нормандии. Смотрите.

РЭЙЧЕЛ ЛЕВИН, помощник министра здравоохранения США: Для меня большая честь вступить в ряды мужчин и женщин нашей великой страны, которые взяли на себя обязательство защищать Соединённые Штаты от малых и больших, известных и неизвестных угроз. Для меня честь служить первым четырёхзвёздным офицером-женщиной в корпусе службы общественного здравоохранения США.

Они хотят, чтобы мы поверили в то, что это не смешно. Но, простите, это смешно! Извините, я не собираюсь подыгрывать. Но они не считают происходящее смешным. И поэтому начинаешь задаваться вопросом, сколько времени пройдёт, прежде чем Джо Байден назначит своего коня в Верховный суд США? И, когда он это неминуемо сделает, как скоро CNN проинформирует нас о «переломном моменте для прав лошадей»?

И не вздумайте смеяться! Это будет считаться преступлением на почве ненависти.

Дата выхода в эфир 22 октября 2021 года.