Insider: историческим решением сенат США утвердил женщину-трансгендера на пост помощника министра здравоохранения

Сенат США впервые утвердил трансгендера на высокопоставленном посту. Историческое назначение получила новый помощник министра здравоохранения Рэйчел Левин, сообщает Insider. Несмотря на критику религиозных организаций и республиканцев, трансгендерная кандидатка закрепила за собой должность, набрав 52 голоса в свою поддержку и 48 — против.

В среду 24 марта сенат США принял историческое решение, утвердив в должности помощника министра здравоохранения трансгендерную женщину — доктора Рэйчел Левин, сообщает Insider. Как отмечает издание, Левин теперь занимает самый высокопоставленный пост среди всех открытых трансгендеров в федеральном правительстве.

В сенате за кандидатуру Левин проголосовали все демократы, независимые законодатели и даже пара республиканцев — всего 52 человека. Против трансгендерного помощника министра выступило 48 сенаторов, все из Республиканской партии.

Как обращает внимание Insider, организации по защите прав ЛГБТ похвалили правительство и президента Джо Байдена за утверждение Левин. «Президент Байден принял на себя обязательство назначить наиболее квалифицированных управленцев нашей страны для борьбы с пандемией, и он отлично справился со своей задачей, выбрав доктора Левин. Однако важность этого момента выходит за пределы только лишь здоровья нашей страны», — прокомментировала Эннис Паркер, экс-мэр Хьюстона и глава Института Виктори, занимающегося подготовкой управленцев из ЛГБТ-сообщества.

По словам Паркер, в период, когда «пропагандирующие ненависть политики используют жизни трансгендеров ради собственных политических целей», утверждение в должности доктора Левин помогает перевести внимание на вклад представителей ЛГБТ-сообщества в развитие США.

Издание напоминает, что решительно против кандидатуры трансгендерного помощника министра здравоохранения выступали некоторые религиозные консервативные группы и республиканские сенаторы. В ходе слушаний по утверждению в должности Левин пришлось отвечать на «агрессивные допросы» со стороны критиков. Так, некоторые даже посчитали, что сенатор от Кентукки Рэнд Пол перегнул палку, когда поинтересовался, поддерживает ли кандидатка «хирургическое разрушение гениталий несовершеннолетних» и считает ли, что несовершеннолетние могут сами принимать «столь судьбоносные решения, вроде смены пола».

По данным Insider, на посту помощника министра Левин будет заниматься различными инициативами в сфере здравоохранения и, как ранее заявлял Байден, сыграет важную роль в борьбе с коронавирусом. До своего назначения Левин занимала должность главы департамента здравоохранения штата Пенсильвания. Предложив кандидатуру трансгендерного помощника министра в январе, Байден отметил, что она станет «историческим и высококвалифицированным выбором, который поможет администрации регулировать сферу здравоохранения».