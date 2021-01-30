Daily Wire: трансгендеры вернутся в Армию США — и прооперируются за счёт налогоплательщиков

Едва придя к власти, Джо Байден отменил запрет Дональда Трампа на службу трансгендеров в армии, передаёт Daily Wire. При этом государство теперь будет спонсировать косметические операции для солдат-трансгендеров, желающих больше походить на настоящих женщин или мужчин, подчёркивает радиоведущий Майкл Ноулз.
В свою первую неделю у власти Джо Байден решает заняться очень важной темой — уродованием гениталий американских солдат на деньги налогоплательщиков. Он отменяет запрет Дональда Трампа на службу в армии для мужчин, считающих себя женщинами, и женщин, считающих себя мужчинами. Это считалось совершенно разумным до самого 2015 года, когда Обама, незадолго до конца своей администрации, решил позволить мужчинам, считающим себя женщинами, и женщинам, считающим себя мужчинами, служить в вооружённых силах. Каким-то образом это должно было усилить военную мощь Америки. Через год-полтора приходит Трамп и говорит: «Теперь мы от этого избавимся». И отменяет это решение.
А для Джо Байдена это важная проблема гражданских прав. Мы разрешим мужчинам, считающим себя женщинами, служить в армии. И ещё мы заставим налогоплательщиков платить за операции, косметические операции, которые сделают этих людей больше похожими на тот пол, к которому они не относятся, но который они себе сами приписывают.
И глядя на это, простые люди, наверное, с самыми разными политическими убеждениями, в том числе многие левые, говорят: «Что?! И на это вы тратите мои деньги? Вы тратите мои деньги, чтобы принудить меня участвовать в этой древней еретической религии под названием гностический дуализм, который постулирует, что мужчина может стать женщиной, просто поверив в это? Что?! Это так оторвано от реальности! Вы, ребята в правящей элите, так оторваны от реальности, что принуждаете нас всех тоже жить в этих фантазиях».
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