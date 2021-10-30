Le Figaro: канадского отца приговорили к тюремному сроку за отказ признать гендерный переход дочери

Канадского почтальона приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ называть дочь новым мужским именем, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета со слов отца семейства, в возрасте 12 лет девочка под влиянием активистов ЛГБТ решила стать мальчиком. Несмотря на многочисленные предписания канадского правосудия, родитель отказался смириться с гендерным переходом своего ребёнка, за что и получил тюремный срок, поясняет издание.
Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери в школьных документах было заменено на мужское, однако всё ещё говорит о своём ребёнке не иначе как в женском роде, рассказывает Le Figaro. По словам мужчины, «под влиянием активистов ЛГБТ» в своём классе девочка решила стать мальчиком.
Как напоминает издание, в 2019 году отец, который продолжал называть дочь женским именем, был признан виновным в «семейном насилии». Апелляционный суд Британской Колумбии тогда запретил отцу «пытаться убедить дочь отказаться от лечения» и потребовал использовать в отношении неё местоимения мужского рода и называть новым именем.
Поскольку он продолжил не признавать гендер подростка, считая её слишком психологически неустойчивой для осуществления гендерного перехода, и заявлял об этом в средствах массовой информации, нарушая судебные предписания, призванные защитить ребёнка, канадский отец семейства в марте 2021 года был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает издание.
Несмотря на возражения мужчины, который утверждает, что дочь психически нестабильна и переживает депрессию после разлуки с родителями, канадское правосудие постановило, что с 13 лет с согласия матери девушка может начать гормональную терапию. «Я не могу смотреть, как уничтожают совершенно здорового ребёнка!» — негодует отец, который в конечном итоге нарушил конфиденциальность, рассказав свою историю прессе.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Комиссия продолжает исследовать причины авиакатастрофы с единственным лётным экземпляром самолёта Ил-112В. Об этом заявил замглавы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике говорит о его неадекватном восприятии происходящего в стране, утверждает депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением, утверждает журналист Die Welt Флориан Штарк.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT прокомментировал расследование в США по факту штурма Капитолия 6 января.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях выставки Dubai Airshow заявил о старте российских поставок в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности нового поколения С-400.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT заявил, что сторонники Джо Байдена планировали так называемую новую войну с терроризмом — борьбу с правыми экстремистами — ещё до штурма Капитолия 6 января, а сами беспорядки стали для этого «идеальным оправданием».
В посёлке Залари Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов, в результате которого погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Глава британского МИД Лиз Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству газопровода «Северный поток — 2», которое официально завершилось уже в сентябре.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные. Оказалось, что большинство остались дома, а те, кто отправился в поездку, чаще выбирали Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.
Главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.