Le Figaro: канадского отца приговорили к тюремному сроку за отказ признать гендерный переход дочери

Канадского почтальона приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ называть дочь новым мужским именем, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета со слов отца семейства, в возрасте 12 лет девочка под влиянием активистов ЛГБТ решила стать мальчиком. Несмотря на многочисленные предписания канадского правосудия, родитель отказался смириться с гендерным переходом своего ребёнка, за что и получил тюремный срок, поясняет издание.

Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери в школьных документах было заменено на мужское, однако всё ещё говорит о своём ребёнке не иначе как в женском роде, рассказывает Le Figaro. По словам мужчины, «под влиянием активистов ЛГБТ» в своём классе девочка решила стать мальчиком.

Как напоминает издание, в 2019 году отец, который продолжал называть дочь женским именем, был признан виновным в «семейном насилии». Апелляционный суд Британской Колумбии тогда запретил отцу «пытаться убедить дочь отказаться от лечения» и потребовал использовать в отношении неё местоимения мужского рода и называть новым именем.

Поскольку он продолжил не признавать гендер подростка, считая её слишком психологически неустойчивой для осуществления гендерного перехода, и заявлял об этом в средствах массовой информации, нарушая судебные предписания, призванные защитить ребёнка, канадский отец семейства в марте 2021 года был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает издание.

Несмотря на возражения мужчины, который утверждает, что дочь психически нестабильна и переживает депрессию после разлуки с родителями, канадское правосудие постановило, что с 13 лет с согласия матери девушка может начать гормональную терапию. «Я не могу смотреть, как уничтожают совершенно здорового ребёнка!» — негодует отец, который в конечном итоге нарушил конфиденциальность, рассказав свою историю прессе.