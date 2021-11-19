CNBC: не только для дипломатов, но и для спортсменов — призывы к бойкоту пекинской Олимпиады звучат в США всё громче

Президент США Джо Байден впервые публично подтвердил, что Америка рассматривает перспективу дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае, передаёт CNBC. И хотя официальные лица в США утверждают, что не хотят «наказывать» американских спортсменов и снимать их с соревнований, некоторые политики призывают к полному бойкоту «геноцидной Олимпиады».

Звучат новые призывы бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине. И касаются они не только дипломатов, а вообще всех. Сегодня сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал администрацию Байдена снять американских спортсменов с зимних Олимпийских игр. По словам политика, Америка должна дать отпор нарушениям прав человека в Китае.

ТОМ КОТТОН, член сената США от штата Арканзас: Мы должны объявить полный бойкот геноцидной Олимпиаде Китая. К сожалению, это помешает участию в соревнованиях порядка 300 американских спортсменов мирового класса. Их подвело руководство Международного олимпийского движения, которому вообще не следовало отдавать право на проведение этих игр коммунистической тирании.

Призыв бойкотировать мероприятие прозвучал всего за 77 дней до начала зимней Олимпиады. Компании-учредителю, которая владеет CNBC, принадлежат права на трансляцию этих Игр, и, по плану, некоторые соревнования должны будут транслироваться на нашем канале.

С нами на связи старший корреспондент CNBC в Белом доме Кейла Тауши. Кейла, сегодня вопрос об Олимпиаде задали президенту…

КЕЙЛА ТАУШИ, старший корреспондент CNBC в Белом доме: Да, Шеп, и сегодня президент Байден впервые публично подтвердил, что США рассматривают перспективу скоординированного дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине из-за многочисленных инцидентов с нарушениями прав человека и принудительным трудом в Китае. Вот что сегодня сказала об этом пресс-секретарь (Белого дома. — ИноТВ).

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Как вы видели не только по нашим заявлениям, но и, конечно же, по предпринятым нами шагам в рамках G7 и другим санкционным мерам, мы испытываем глубокую обеспокоенность в отношении нарушений прав человека, которые наблюдаются в Синьцзяне. Есть целый ряд факторов, которые мы рассматриваем, принимая решение о нашем присутствии на Олимпиаде.

КЕЙЛА ТАУШИ: На прошлой неделе CNBC сообщал, что страны «Большой семёрки» обсуждают перспективу бойкота, но пока не пришли к окончательному решению. В то же время председатель Си размышлял над тем, пригласить ли Байдена на Игры во время встречи между двумя лидерами, которая состоялась ранее на этой неделе.

В общей сложности бойкоты в той или иной форме объявлялись на шести Олимпиадах. Самый масштабный состоялся в 1980 году, когда 65 стран во главе с США отказались участвовать в играх в Москве. Поводом для этого они назвали вторжение Советского Союза в Афганистан. Американцы могли лишиться паспорта, если бы попытались принять участие в соревнованиях. Советский Союз завоевал рекордные 95 медалей и в отместку через четыре года бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Во время летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена (с 2020 года. — ИноТВ) на прошедшее лето, некоторые лидеры остались дома из-за коронавируса. Вместо себя президент Байден направил в Японию первую леди.

Что же касается «полного бойкота», официальные лица в США говорят, что не хотят наказывать американских спортсменов, непреднамеренно способствуя успеху стран, против которых осуществляется акция протеста, или провоцировать неизбежно более серьёзный конфликт. Тем не менее призывы со стороны Капитолийского холма, определённо, звучат всё громче, Шеп.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.