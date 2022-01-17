Bloomberg: первое заражение «омикроном» в Пекине — ещё одно препятствие для зимней Олимпиады

Всего за три недели до начала зимних Олимпийских игр в Пекине был выявлен первый случай заражения штаммом «омикрон». Как передаёт Bloomberg, это ещё одна проблема для китайских властей, которые в своей подготовке уже столкнулись с немалым числом препятствий, включая дипломатический бойкот США, и ещё недавно гарантировали безопасную и первоклассную Олимпиаду.

Ивонн, насколько сильно это новое заражение в столице может подорвать подготовку к Олимпиаде в Китае?

ИВОНН МАН, корреспондент Bloomberg: Пока ещё китайские власти ничего особо не говорили относительно подготовки к Олимпиаде. Последние заявления были на прошлой неделе, когда они снова обещали провести безопасное, первоклассное и простое мероприятие, которое контрастировало бы со зрелищной летней Олимпиадой в Пекине, состоявшейся в 2008 году. При этом они подчеркнули: если в зонах соревнований, где будет концентрироваться много людей, будет регистрироваться большое число заражений, это может вынудить организаторов вносить какие-то изменения. Но по их словам, действующие ограничения в плане сдерживания штамма «омикрон» на данный момент вполне эффективны.

Вы упомянули о первом случае заражения этим вариантом в Пекине. Насколько нам сейчас известно, местные власти проводят тестирования для людей, которые близко контактировали с заражённым. Также они посетили места, куда ходил этот человек. И такое происходит не только в Пекине. На выходных нам стало известно, что заражения «омикроном» выявляются в крупных городах, таких как Шанхай, а также в провинции Гуандун. Так что этот штамм тоже распространяется в Китае, но пока мы наблюдаем лишь небольшое число заражений.

Однако недавний случай в Пекине — ещё одна проблема для Олимпийских игр, ведь до них, как вы уже отметили, осталось всего три недели. А эти игры и без того уже столкнулись с немалым числом препятствий, включая дипломатический бойкот, который объявили ряд стран во главе с США.

Такая ситуация подтолкнула лиц, принимающих основные решения о политическом курсе страны и государственной экономике, к тому, чтобы на выходных объявить о планах по стимулированию потребления в преддверии китайского Нового года. Поэтому власти призывают людей выбираться из дома. Если вы находитесь в районах с низким риском заражения, у вас будет определённая свобода перемещения, чтобы заниматься обычными делами. Власти хотят, чтобы люди, и я даже скажу, призывают людей закупаться онлайн, активнее включаться в электронную торговлю, а также заходить на развлекательные каналы в интернете. Как отмечают здесь, это своего рода кампания, запланированная на китайский Новый год и призванная активизировать население и стимулировать экономику. Вы как раз ранее говорили о показателях ВВП.

Но в то же время эта кампания — небольшая корректировка политики полной нетерпимости по отношению к коронавирусу. Корректировка не очень масштабная, я бы сказала, но это так называемая оперативная зачистка — теперь в Китае всё чаще мы слышим именно это выражение. Это означает, что всё больше ограничений осуществляются на местах, основной фокус антиковидной политики смещается точечно на города, в которых фиксируются вспышки, чтобы вся остальная страна могла функционировать нормально. Яркий пример — город Сиань, который сейчас взял на себя удар за всю страну. Вот в таком ключе, в таком направлении движется Китай на сегодня.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.