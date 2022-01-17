SCMP: возможным источником первого заражения «омикроном» в Пекине местные власти назвали письмо из Канады

Пекинский Центр по контролю и профилактике заболеваний не исключает, что первый пациент в столице с «омикроном» заразился через письмо, отправленное из Канады, сообщает South China Morning Post. По данным властей, следы вируса были обнаружены на отправлении, а заболевший не выезжал из города и не контактировал с другими заражёнными или приехавшими из-за рубежа.

В Пекине, столице предстоящих зимних Олимпийских игр, впервые был обнаружен случай заражения штаммом «омикрон», пишет South China Morning Post. Как заявил местный Центр по контролю и профилактике заболеваний в понедельник 17 января, вирус мог попасть в столицу с почтой из Канады.

По словам заместителя директора пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо, пациент, у которого первым в городе был диагностирован «омикрон», получил письмо из Канады, отправленное 7 января. «Мы не исключаем вероятность того, что вирус этому человеку передался от контакта с объектом, прибывшим из-за рубежа», — прокомментировала Пан.

Как напоминает издание, ранее китайские власти неоднократно сообщали об обнаружении коронавируса на ввезённых из-за рубежа объектах, чаще всего — замороженной пищевой продукции. Некоторые иностранные эксперты уже подвергали сомнению такой способ передачи вируса и подчёркивали, что он не может столько времени выживать на поверхностях.

Такой точки зрения придерживается и Агентство здравоохранения Канады, которое ранее уже утверждало, что не существует свидетельств заражения COVID-19 от импортных товаров и посылок. В разделе «Вопросы и ответы» на сайте канадской почты также указано со ссылкой на местные здравоохранительные органы и Всемирную организацию здравоохранения, что риск заражения при контакте с международными отправлениями, которые находятся в пути по несколько дней или недель, очень низок.

Как заявила на пресс-конференции Пан Синхо, в ходе тестирования подтвердилось присутствие штамма «омикрон» на письме, которое прибыло на почту в Китае 11 января через США и Гонконг. На той же пресс-конференции замдиректора пекинского почтового управления Ляо Линчжу отметил, что письмо из Торонто поступило в столичный аэропорт 10 января. Все сотрудники почты, через которых прошло отправление, ушли на карантин. У восьми человек, которые могли контактировать с письмом, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

При этом, как утверждают местные власти, они обнаружили следы вируса ещё на пяти письмах и посылках из в общей сложности 54, которые были отправлены из одного места на разные адреса в Китае. Один положительный образец был получен непосредственно с наружной части посылки, а четыре были выявлены на бумаге внутри конвертов, которые до проверки никем не открывались.

По заключению китайских экспертов, последовательность генома вируса, выявленного у пекинского пациента, схожа с «омикроном», распространявшимся в Сингапуре и Северной Америке в декабре, и отличается от «омикрона», который сейчас обнаруживается в других частях Китая.

Как отметила Пан Синхо, заразившийся пекинец не выезжал из столицы в течение 14 дней до того, как у него стали проявляться первые симптомы — 13 января у пациента заболело горло, а на следующий день поднялась температура. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, пациент не контактировал с людьми, приехавшими из-за рубежа или частей страны, в которых сейчас распространяется «омикрон», а также с другими заражёнными коронавирусом.

Центр призывает жителей Пекина как можно меньше покупать импортные товары и надевать маски и перчатки при вскрытии почтовых отправлений из стран с большим числом заражений. Также власти рекомендуют открывать письма и посылки за пределами дома и подвергать их дезинфекции.