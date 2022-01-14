CNBC: будут лечить, как сезонный грипп — Билл Гейтс рассказал, чего ждать от COVID в 2022 году

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что распространение коронавируса пойдёт на спад после волны «омикрона», сообщает CNBC. Кроме того, американский миллиардер считает, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса.

Штамм коронавируса «омикрон» рекордными темпами проносится по США и остальному миру, однако основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдёт на спад после волны распространения нового варианта, пишет CNBC.

В ходе онлайн-беседы с заведующей кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар Гейтс предположил, что после спада нынешнего всплеска заболеваемости, до конца 2022 года страны могут ожидать «значительно меньшего количества случаев» коронавируса. По его словам, как только это произойдёт, COVID-19 можно будет «лечить, как сезонный грипп».

Как отмечается на сайте телеканала, Гейтс, который регулярно высказывается относительно борьбы с коронавирусом и даёт собственные прогнозы, не первый, кто ожидает спада числа заражений в мире уже в течение года. Так, ряд экспертов полагают, что стремительное распространение «омикрона» приведёт к появлению «естественного иммунитета» у большого количества людей, что будет означать окончание эпидемической фазы пандемии COVID-19 и начало значительно менее тяжёлой эндемической фазы.

По мнению Гейтса, штамм «омикрон» позволит многим получить иммунитет «по меньшей мере на год». При этом в случае, если одновременно удастся поддерживать определённый уровень иммунитета против COVID-19, благодаря перенесённому заболеванию или вакцинации от коронавируса, циркуляция вируса замедлится достаточно надолго, чтобы пандемия перешла в эндемическую фазу.

Тем не менее американский миллиардер предупреждает, что после начала эндемической фазы, «возможно, нам придётся ежегодно делать прививки от COVID в течение некоторого времени» — как ежегодные прививки от гриппа.

CNBC напоминает, что в начале недели США сообщили о рекордных 1,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом, а также о новом рекорде госпитализаций. Впрочем, главный медицинский советник президента Джо Байдена Энтони Фаучи прогнозирует, что нынешняя волна «омикрона» достигнет пика в Соединённых Штатах к концу января. А на прошлой неделе в Центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ожидают «стремительного снижения» числа случаев заболевания после окончания волны «омикрона».

Тем не мене, по мнению Гейтса, до этого момента давление на системы здравоохранения по всему миру может возрасти из-за чрезвычайно высокой трансмиссивности нового штамма. При этом он отмечает, что тяжелее всего придётся тем, кто до сих пор не прошёл вакцинацию от коронавируса.

Как предупреждает CNBC, «относительно оптимистичный прогноз Гейтса» может не сбыться в случае появления нового штамма. Впрочем, миллиардер считает появление более заразного варианта COVID-19 в 2022 году маловероятным. «Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов», — заявил Гейтс.