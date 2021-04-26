Sky: Билл Гейтс уверен, что мир вернётся к нормальной жизни к концу 2022 года

В интервью Sky News Билл Гейтс подтвердил, что надеется на преодоление коронавирусного кризиса к концу 2022 года. Кроме того, основатель Microsoft предположил, что высокие темпы вакцинации от коронавируса в таких государствах, как США и Британия, позволят им отправить оставшиеся препараты в развивающиеся страны.

В интервью Sky News миллиардер-филантроп Билл Гейтс признался: он продолжает верить в то, что мир «полностью вернётся к нормальной жизни» к концу 2022 года. Он предположил, что благодаря высоким темпам вакцинации от коронавируса в богатых странах, включая США и Великобританию, остаются излишки препаратов, которыми можно поделиться с другими.

Основатель Microsoft усомнился, что c COVID-19 удастся окончательно справиться в следующем году. Вместе с тем он выразил надежду, что количество заражений удастся снизить до минимальных значений.

«По-прежнему остаются некоторые вопросы о том, насколько широко будет применяться вакцина Johnson & Johnson. Если её утвердят, это будет очень полезно. Но некоторые из богатых стран, включая США и Великобританию, даже этим летом достигнут высоких уровней вакцинации и благодаря этому (часть препаратов. — ИноТВ) высвободится. Так что мы будем поставлять вакцины всему миру в конце 2021-го и на протяжении 2022 года и далее. Мы не искореним эту болезнь, но мы сможем сократить количество заражений до очень небольшого числа к концу 2022-го», — сказал Гейтс.

По его словам, к концу года США, Великобритания и другие смогут обеспечить поставки вакцин в развивающиеся страны. В ближайшие три-четыре месяца приоритетным должна стать прививка всех жителей старше 60 лет в таких государствах, как Бразилия и ЮАР.

Гейтс также признался, что его не удивил тот факт, что богатые страны предпочли в первую очередь обеспечить вакцинами самих себя. Ведь в них пандемия «была хуже, чем в большинстве развивающихся» государств, поэтому вакцинация пожилых людей там была «хорошим делом».

«Тот факт, что сейчас мы вакцинируем 30-летних в Великобритании и США и у нас вакцинированы не все 60-летние в Бразилии и ЮАР, является несправедливым. Но в пределах трёх-четырёх месяцев вакцины будут распределяться по всем странам, которые столкнулись с очень тяжёлой эпидемией», — заверил он.

65-летний бизнесмен также подчеркнул, что подготовка к будущим кризисам в области здравохранения должна стать ключевой задачей. «Когда такое случится снова, мы могли бы действовать намного умнее. Люди недостаточно инвестировали в этот риск ... поэтому я надеюсь, что мы запомним, что нам действительно нужно вкладывать деньги и быть готовыми к следующей пандемии», — заявил он.

Гейтс выразил опасение, что впоследствии о COVID-19 могут забыть, как это произошло после вспышки лихорадки Эболы. Но, по его мнению, «нынешнее поколение будет помнить» о коронавирусном кризисе в связи с его разрушительными глобальными экономическими и людскими потерями.