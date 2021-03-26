Билл Гейтс: мир окончательно вернётся к нормальной жизни в конце 2022 года

По мнению сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, мир сможет окончательно вернуться к нормальной жизни в конце 2022 года, пишет The Independent. Бизнесмен считает, что это станет возможным благодаря вакцинам от коронавируса.

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предсказал, что мир вернётся к нормальной жизни в конце 2022 года, пишет The Independent. По мнению Гейтса, возврат к нормальности обеспечат вакцины от коронавируса.

По словам бизнесмена, пандемия стала «огромной трагедией», и единственной хорошей новостью было появление вакцин. «К концу 2022 года мы, по сути, должны вернуться к нормальной жизни», — заявил Гейтс.

Как отмечает The Independent, немногим ранее Гейтс, выступая в эфире приложения Clubhouse, советовал людям подумать о значительном изменении своего поведения этой весной и грядущим летом.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил на борьбу с пандемией минимум $1,75 млрд, пишет издание. Из них около $250 млн было потрачено на разработку вакцин, а $156 млн на инициативу COVAX, призванную обеспечить вакцинами малоимущие страны. Кроме того, фонд делал инвестиции в создание прочих лекарств от коронавируса.

The Independent напоминает, что с самого начала пандемии Билл Гейтс оказался в центре самых несуразных теорий заговора. К примеру, некоторые предполагали, что коронавирус является прикрытием, которое позволит Гейтсу чипировать людей и установить над ними контроль.