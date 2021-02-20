Fox News высмеял предложение Гейтса о переходе на синтетическое мясо

Никакой жестокости по отношению к животным, никаких парниковых газов, никакого навоза — по мнению Билла Гейтса, мир только выиграет, если развитые страны перейдут на искусственную говядину. К ненатуральному вкусу можно привыкнуть, ведь судьба планеты зависит от коровьего навоза, иронизируют ведущие Fox News Марк Стайн и Грег Гатфелд.

Ранее мы упоминали коровий метеоризм, потому что каждый раз, когда речь заходит о коровьем метеоризме, рейтинги взлетают до небес. Год или два тому назад я говорил Такеру, что каждый раз, когда мне нужно куда-то лететь, я беру с собой в самолёт пукающую корову — в качестве животного для эмоциональной поддержки. И через 20 минут после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса весь салон первого класса в моём распоряжении!



Но теперь всесильный Билл Гейтс полон решимости положить конец этим простым радостям.



БИЛЛ ГЕЙТС, основатель Microsoft: Что-то вроде Tesla есть и в этой сфере. Такие ребята, как Beyond Meat и Impossible*. Они создают категорию продукции, для которой используются не коровы, а промышленно произведённые протеины. Никакого жестокого обращения с животными, никаких выбросов парниковых газов, никакого навоза…



Навоза нет, потому что нет коров. Если вы захотите сыграть в проверенную временем деревенскую игру «Коровье бинго»** — а я занимаюсь этим практически каждые выходные, потому что на Netflix смотреть нечего, — навоз теперь придётся искусственно синтезировать на фабрике за Уханьским институтом вирусологии.



Итак, новая реальность закручивает гайки и выводит нас на новую стадию: сначала новостные фейки, а теперь — фальшивые стейки. Вот ещё одна цитата Билла Гейтса: «Я действительно считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину, — заявил он в интервью Technology Review. — К разнице во вкусе можно привыкнуть, к тому же со временем её обещают сделать ещё вкуснее. В конечном итоге эта «зелёная» наценка достаточно скромная, чтобы можно было, скажем так, изменить поведение людей или с помощью регулирования полностью переориентировать спрос».



Билл Гейтс: «К разнице во вкусе можно привыкнуть». Вот девиз этого запуганного нового мира. Вы привыкните к разнице. Во всём: от вашего чизбургера до вашей свободы передвижения и свободы собраний.



Грег Гатфелд — главный корреспондент Fox News по вопросам коровьего навоза…



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Всё верно.



…и сегодня он с нами. Грег, что вы думаете о планах Билла Гейтса касательно вашего чизбургера?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Во-первых, я благодарен вам за то, что, когда речь зашла о газах, испускаемых скотом, вы подумали обо мне. Я знаю, что вы могли обратиться к Брету Бэйеру, или к Биллу Хеммеру, или к Джону Робертсу… Но вы сказали: «Нет, это зона интересов Гатфелда». И благодаря этому я ещё не потерял работу.



Тут либо вы, либо (старший научный сотрудник Гуверовского института. — ИноТВ) Виктор Дэвис Хэнсон, Грег. К этому сводился выбор. Кому охота комментировать коровий метеоризм?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Знаете что… Да, он тоже парень что надо! Знаете, давайте ориентироваться на запах науки, хорошо? Аргументы Гейтса в пользу сокращения потребление мяса — те же, что и в пользу сокращения численности лошадей перед внедрением автомобилей. Лошадь массой полтонны производит 9 тонн навоза — то есть 1 куомо***, так называется эта единица измерения. А автомобиль — это как искусственная лошадь, автомобиль заменил лошадь и положил конец загрязнению окружающей среды лошадьми. В перерасчёте на метан лошадь производит 45 фунтов метана в год — это называется 1 дон лемон***. А ведь это в разы меньше того, на что способны коровы! Так что весь смысл в том, что, перестав есть скот, мы перестанем разводить скот и избавимся от метана, источником которого является скот. По сути, судьба Земли зависит от метеоризма, от того, что вылетает из коровьей задницы, также известной как скарборо***…



В отличие от вас, я не был знаком с международными единицами измерения метеоризма…



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Да.



Как вы думаете, нам нужно компенсировать выброс кишечных газов?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Я считаю, да. Я почти каждое утро занимаюсь компенсацией выброса кишечных газов. Но по-моему… Знаете, Марк, по вашим интонациям я заключаю, что вы грешите привилегированностью плотоядного. Поскольку вы можете выбирать, что вам хочется съесть, вы просто… вы поглощаете любое чувствующее существо. Я такой же землянин, как они, и я нахожу это оскорбительным! И когда мир захватят роботы, я вытолкну вас в начало очереди!



То есть вы считаете, что роботов не заинтересуют синтетические люди? Им захочется рвать на части настоящих?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Видите, Марк, я завёл вас в ловушку! Всё дело в топливе. Калория — единица энергии. Мы — батарейки. Вы батарейка, и я батарейка. Когда искусственный интеллект достигнет нечеловеческих высот, когда их IQ достигнет 1000, а мы станем не более чем их рабами, мы станем для них источником топлива.



Хорошо, на это мне нечего ответить. Вы только что описали судьбу человечества… Наверное, во временно́й системе (конгрессмена США. — ИноТВ) Александрии Окасио-Кортес это будет уже в 2023 году****. А когда начнёт выходить ваша новая ежевечерняя программа, Грег?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Надеюсь, очень скоро. Наверное, в марте. Жду с нетерпением. И вы будете в ней постоянно. У вас нет выбора.



Ну, я…



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Потому что у меня есть ваши фотографии. И я буду вас шантажировать.



Пожалуйста… Вы обещали не упоминать об этих фотографиях.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: У меня ещё есть видео с котом.



Да, да. Вы не можете продолжать это, Грег. Это нечестно. Большое вам спасибо, единственный и неповторимый Грег Гатфелд, наш официальный корреспондент по вопросам метеоризма.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2021 года.



* Американские компании, выпускающие растительные заменители мясных продуктов (прим. ИноТВ).



** Игра, в которой корову выпускают на размеченное поле и пытаются угадать, в каком квадрате упадёт первая навозная лепёшка (прим. ИноТВ).



*** Куомо — фамилия губернатора Нью-Йорка и его брата, ведущего CNN; Дон Лемон — ведущий CNN; Скарборо — фамилия ведущего MSNBC (прим. ИноТВ).



**** Конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес в 2019 году заявила, что из-за изменения климата мир может погибнуть в течение 12 лет (прим. ИноТВ).