Guardian: экологичный источник белка — мучных червей в Европе намерены использовать в продуктах питания

Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало жёлтых мучных червей безопасными для употребления в пищу человеком, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, это решение может дать толчок к массовому производству продуктов из этих личинок насекомых по всей Европе. Эксперты считают, что подобная пища может стать надёжной и экологичной заменой традиционным источникам белка, передаёт газета.

Снеки, смузи, печенье, макароны и бургеры из жёлтых мучных червей вскоре могут стать объектом массового производства по всей Европе, полагает The Guardian. Как сообщает газета, эти личинки мучных хрущаков стали первыми насекомыми, которых Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало безопасными для употребления человеком в пищу. Однако такие деликатесы могут быть полезны не всем, отмечает газета. Те, кто страдает аллергией на креветки и пылевых клещей, скорее всего, будут испытывать схожую реакцию после употребления личинок Tenebrio molitor.

Как ожидается, заключение специалистов из Европейского агентства по безопасности продуктов питания приведет к одобрению жёлтого мучного червя в качестве продукта, пригодного для продажи в супермаркетах и хранения на кухнях по всему континенту. Богатые белком, жиром и клетчаткой насекомые могут представлять собой потенциально устойчивый и экологичный источник пищи в будущем, замечает издание. Утверждается, что в засушенном виде эти личинки по вкусу похожи на арахис.



Как напоминает издание, сегодня потенциал этой высокобелковой пищи сдерживается отсутствием одобрения со стороны всего ЕС. Пищевые продукты из насекомых запрещены к продаже во Франции, Германии, Италии и Испании, а также в других европейских странах. Без одобрения Европейского агентства по безопасности им грозил бы запрет на продажу и в других частях континента, поясняет газета.



Продукты питания из насекомых уже давно рассматриваются в качестве частичного решения проблемы сокращения выбросов парниковых газов в производстве продуктов питания, напоминает The Guardian. Желтый мучной червь — это личиночная форма Tenebrio molitor или мучных хрущаков. На фермах их обычно кормят пшеничной мукой или отрубями, хотя они всеядны.

По мнению специалиста по экономический статистике и преподавателя Болонского университета Марио Маццоки, «существуют очевидные экологические и экономические выгоды в замене традиционных источников животного белка теми, которые требуют меньше корма, производят меньше отходов и приводят к меньшему количеству выбросов парниковых газов». Снижение издержек и цен может повысить продовольственную безопасность, а новый спрос создаст дополнительные экономические возможности, однако всё это может повлиять на существующие отрасли, считает эксперт.



Как сообщается, всего в Европейское агентство по безопасности продуктов питания было подано 15 заявок на одобрение продукции, созданной на основе насекомых. Четыре из них находятся на завершающей стадии процесса: это свежие и сушёные сверчки, саранча и чернотелки. После публикации заключения агентства у Европейской комиссии есть семь месяцев, чтобы представить предложение о разрешении, которое затем будет вынесено на голосование между государствами-членами.



Исследователь социального и потребительского поведения из Университета Пармы Джованни Согари считает, что брезгливость многих потребителей к продуктам питания, произведенным из насекомых, может со временем исчезнуть.«Есть когнитивные причины, вытекающие из нашего социального и культурного опыта – так называемый «фу-фактор» — которые делают мысль об употреблении в пищу насекомых отталкивающей для многих европейцев, – отметил он. — Со временем и под воздействием среды такое отношение может измениться».



Как передаёт газета, сушёные жёлтые мучные черви могут употребляться в качестве закуски и иметь широкий спектр вкусов. Кроме того, измельчённое насекомое можно использовать в качестве заменителя муки для приготовления десертов, а оставшихся целых сушёных червей — для их украшения.

