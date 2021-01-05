NTD: в Колумбии теперь можно попробовать настоящие «золотые гамбургеры»

03:01
В Колумбии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии за сутки увеличилось на 10 311 и достигло 1 686 131.
02:49
Опубликовано видео третьего гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею
Опубликовано видео третьего гола национальной команды Канады в матче со сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
02:43
Сборная России уступает команде Канады после первого периода в полуфинале МЧМ-2021
Сборная России проигрывает национальной команде Канады после первого периода в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.
02:41
Видео второго гола Канады в матче с Россией на МЧМ-2021 по хоккею
В сети опубликована видеозапись второй заброшенной шайбы национальной команды Канада в матче со сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
02:37
Россия пропустила в меньшинстве в матче с Канадой на МЧМ-2021 по хоккею
Сборная Канады по хоккею забросила третью шайбу в ворота национальной команды России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
02:32
Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы
Неизвестный открыл стрельбу из предмета, похожего на ружьё, на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичном управлении МВД России, пострадавших в результате ЧП нет.
02:32
Россия пропустила вторую шайбу в матче с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
Сборная Канады по хоккею забросила вторую шайбу в ворота национальной команды России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
02:29
Опубликовано видео первого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021
В сети появилась видеозапись первого гола сборной Канады в матче с национальной командой России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею.
02:14
Россия пропустила гол на 59-й секунде в матче с Канадой на МЧМ-2021 по хоккею
Сборная Канады открыла счёт в матче с национальной командой России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
02:13
В Словакии выявили заболевших новым типом коронавируса
В Словакии выявили первые случаи заболевания новой разновидностью коронавируса, которую ранее обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава словацкого Минздрава Марек Крайчи.
01:55
Вильфанд рассказал о «погодных аномалиях» в регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России в ближайшие дни ожидается аномальная температура.
01:37
В Бразилии выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 20 006 и составило 7 753 752.
01:20
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V»
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнёт сбор подписей за использование на территории Украины российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил руководитель молодёжного крыла партии Артём Марчевский.
01:18
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал МЧМ-2021 с Канадой
Был обнародован состав сборной России по хоккею на матч с национальной командой Канады в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира 2021 года.
01:02
Террористы совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:45
Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 4022 и достигло 2 659 750.
00:28
В США оценили решение Ирана обогащать уран до 20%
Решение Тегерана обогащать уран до 20% является попыткой ядерного шантажа. Об этом заявил представитель Госдепа США.
00:12
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
23:59
Воробьёв надеется на Ларионова в полуфинале МЧМ Россия — Канада
Хоккейный тренер Пётр Воробьёв поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
23:55
В Ливане усиливают карантинные меры
Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом в Ливане объявил о введении в стране карантинного режима с 7 января по 1 февраля из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
23:45
Завершившая карьеру Солдатова заявила, что полюбила фигурное катание
Российская гимнастка Александра Солдатова, недавно объявившая о завершении карьеры, начала осваивать коньки.
23:44
На Украине рассказали о выплаченных бизнесу деньгах из-за пандемии
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о перечисленных украинским бизнесменам выплатах, связанных с пандемией.
23:38
Фомичёв объяснил, когда у сборной России может появиться шанс отличиться в полуфинале МЧМ с Канадой
Бывший хоккеист ЦСКА Александр Фомичёв попытался спрогнозировать ход полуфинального матча между молодёжными сборными России и Канады на чемпионате мира.
23:27
Зайцев считает, что предвзятое судейство в полуфинале МЧМ Россия — Канада дискредитирует IIHF
Бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев считает, что не нужно ждать предвзятого судейства в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
23:27
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 36 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
23:18
Клебо будет соревноваться на январских этапах Кубка мира по лыжам
Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо планирует выступить на январских этапах Кубка мира в финском Лахти и шведском Фалуне.
23:13
В Англии вновь вводят национальный карантин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии вновь вводится национальный карантин.
22:58
Пеле вступил в заочный спор с Роналду по поводу количества забитых за карьеру мячей
Легендарный футболист Пеле отреагировал на сообщения о том, что Криштиану Роналду обошёл его по числу забитых за карьеру голов.
22:55
Четыре человека пострадали при пожаре в Москве
Четыре человека пострадали в результате возгорания в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы.
22:50
Защитник «Ювентуса» Сандро заболел коронавирусом
Игрок «Ювентуса» Алекс Сандро сдал положительный тест на COVID-19.
22:40
Коляда рассказал об адаптации после перехода в группу к Мишину
Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда поведал, как привыкал к тренировкам под руководством Алексея Мишина.
22:37
С 31 декабря в Испании выявили более 30 тысяч новых случаев COVID-19
С 31 декабря в Испании выявили более 30 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
22:33
Игрок «Лацио» Фарес перевёл €2,5 тыс. ограбленному перед Новым годом курьеру
Полузащитник «Лацио» Мохамед Фарес пожертвовал €2,5 тыс. в помощь 52-летнему курьеру Джанни Ланчано, которого ограбили перед Новым годом.
22:24
СМИ: Шевченко может сменить Лэмпарда на посту наставника «Челси»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонского «Челси».
22:23
В Нидерландах назвали дату начала вакцинации от коронавируса
Вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся 6 января.
22:06
Катар и Саудовская Аравия достигли соглашения об урегулировании отношений
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласились подписать соглашение об урегулировании отношений.
21:56
Стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой
Молодёжная сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею в белой форме с красными вставками.
21:51
Reuters: ряд стран Ближнего Востока отказался от блокады Катара
Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта готовятся подписать 5 января соглашение о прекращении блокады Катара.
21:46
Источник: Овечкин не говорил с генменеджером «Вашингтона» о продлении своего контракта
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ещё не обсуждал продление своего контракта с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом.
21:43
Умерла британская актриса Барбара Шелли
Британская актриса Барбара Шелли скончалась в возрасте 88 лет.
21:33
Князев призвал сборную России избежать ошибок в полуфинале МЧМ с Канадой
Защитник молодёжной сборной России по хоккею Артемий Князев поделился ожиданиями от матча с канадцами в полуфинале чемпионата мира.
21:31
Число жертв коронавируса в Африке превысило 67 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 67 тыс.
21:23
Абрамов пообещал, что сборная России выйдет на полуфинал МЧМ против Канады с холодной головой
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Михаил Абрамов высказался о предстоящем матче с командой Канады в полуфинале чемпионата мира.
21:18
Минеев выдвинул требования по реваншу с Исмаиловым
Боец Владимир Минеев назвал условия реванша с Магомедом Исмаиловым.
21:13
В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 президента страны
В Абхазии рассказали о состоянии президента страны Аслана Бжании, больного коронавирусом.
20:56
Романцев раскрыл условие, при котором готов видеть во главе «Спартака» иностранного тренера
Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев назвал условие, при котором согласен на работу в команде иностранного коллеги.
20:55
В Греции за сутки выявили 427 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:49
Сотников рассказал, что его экипажу не удалось с первого раза взять одну из дюн на «Дакаре»
Пилот команды «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, победивший на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков, прокомментировал свой успех.
20:41
Романцев заявил, что выступление «Спартака» в первой части сезона произвело на него двоякое впечатление
Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от выступления команды в первой части сезона.
20:38
На Украине появится реестр вакцинированных от коронавируса граждан
На Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.