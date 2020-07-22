Fox News: известный фастфуд угостит россиян мясом будущего, напечатанным на 3D-принтере

Компания KFC в партнёрстве с российской лабораторией намерена создавать куриное мясо с помощью технологии 3D-биопечати, сообщает Fox News. Как передаёт сайт телеканала, «мясо будущего» будет изготавливаться из клеток курицы и растительного сырья и напоминать по вкусу настоящую продукцию KFC. Испытания новинки планируется начать уже этой осенью в России.

Компания KFC объявила о создании совершенно новой концепции ресторана, которая начинается с довольно футуристической предпосылки: курицы, напечатанной на 3D-принтере, сообщает Fox News. Международная сеть быстрого питания объявила о начале разработки технологии 3D-биопечати, способной создавать куриное мясо, в партнёрстве с исследовательской лабораторией 3D Bioprinting Solutions в Москве.

Как сообщается, в этом способе 3D-печати используются клетки куриного мяса и растительные материалы. В результате получается продукт, «похожий по вкусу и текстуре на настоящую продукцию KFC».

Так называемое «мясо будущего» было придумано «как ответ на рост популярности здорового образа жизни и, как следствие, питания, ежегодное повышение спроса на альтернативные заменители традиционного мяса и потребность в развитии более экологичных способов производства пищевых продуктов», говорится в пресс-релизе компании.

Авторы пресс-релиза ссылаются на результаты исследования американского журнала Environmental Science & Technology Journal, согласно которым выращивание мяса из клеток может сократить выбросы парниковых газов в 25 раз и задействовать в 100 раз меньше земли, чем при производстве традиционного мяса. При этом российская лаборатория надеется стать первой, кто создаст выращенные в лаборатории куриные наггетсы, похожие на настоящие как по вкусу, так и по внешнему виду.

Как сообщает сайт телеканала, испытания итогового продукта планируют провести осенью 2020 года в России.

По словам сооснователя и управляющего партнёра 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани, стремительное развитие технологий 3D-печати «в будущем позволит сделать мясные продукты, напечатанные на 3D-биопринтере, более доступными». «Мы надеемся, что созданная в результате нашего сотрудничества с KFC технология поможет ускорить вывод подобных продуктов на рынок», — говорит представитель российской компании.

Комментарии читателей на сайте Fox News:

JakeEpping: В атомной России цыплёнок сам тебя съест

slowdems: Ваша еда будет готова через минуту. У нас бумага застряла...

Devin.Nunes'.Cow: KFC придётся сменить название на «Жареная, напечатанная на 3D-принтере мясоподобная субстанция, по вкусу напоминающая мясо, из Кентукки». Пусть попробуют уместить это на вывеске.

abear12241995: Им надо сперва испытать его в Китае. Они там всё едят

You'reSoWelcome: То есть, это будет больше похоже на курицу, чем та размазня, которую они сейчас подают?

Layback: На самом деле, его делают из переработанных кроссовок

per98: Ключевая фраза тут — что это «похоже» на настоящий продукт. Не, пусть русские это едят. Будет им расплата за историю со «сговором».