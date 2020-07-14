Helsingin Uutiset: Вилле Хаапасало променял лавры актёра на хачапури

03:00
СМИ: «Реал» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта Бэйла
Мадридский футбольный клуб «Реал» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
03:00
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником Франции — Днём взятия Бастилии.
03:00
Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса
Крупнейший в мире оператор наружной рекламы, французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, передаёт РБК со ссылкой на исполнительного директора российской компании Роберта Мирзояна.
03:00
Ян поблагодарил художника, изобразившего граффити в его честь в Петербурге
Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на граффити с свою честь, которое изобразили на одной из улиц Санкт-Петербурга.
03:00
СМИ: Агенты требуют у ЦСКА около €850 тыс. комиссионных в случае трансфера Гайча
Трансфер нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в московский ЦСКА находится под угрозой срыва из-за агентов футболиста.
03:00
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей.
03:00
Овечкин признался, что пока не думал о новом контракте с «Вашингтоном»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос по поводу подписания нового контракта со столичным коллективом.
03:00
Российский борец Махов объявлен чемпионом ОИ-2012
Российский борец вольного стиля Билял Махов объявлен чемпионом Олимпиады 2012 года, которая прошла в Лондоне.
03:00
За сутки после коронавируса в России выписаны 8804 человека
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 8804 пациента. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 512 825.
03:00
В Монголии зафиксирован случай смерти от бубонной чумы
В Монголии зафиксирован один летальный случай в результате заболевания бубонной чумой, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
03:00
За сутки в России умерли 175 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, по стране возросло до 11 614, информирует оперативный штаб.
03:00
В России за сутки зафиксировано 6248 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6248 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 739 947 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
03:00
Источник: вратарь «Зенита» Лунёв пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы
Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, который получил травму в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» (1:1), пропустит минимум один месяц.
03:00
Игрок «Зенита» Малком включён в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет
Бразильский футболист петербургского «Зенита» вошёл в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет по версии Give Me Sport.
03:00
Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города в связи с серией несанкционированных митингов.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Овечкин высказался об игре без зрителей после возобновления сезона в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением по поводу проведения матчей без болельщиков после возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Овечкин: как только уходим со льда, все сразу надевают маски
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о тренировках перед возобновлением сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Овечкин заявил, что очень соскучился по хоккею
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Южной Корее коронавирус обнаружили у российского моряка
У одного из членов российского экипажа рыболовецкого судна, стоящего на ремонте в южнокорейском Пусане, диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
03:00
СМИ: Полиция ведёт расследование в отношении 10-летнего сына Роналду
Полиция острова Мадейра в Португалии начала расследование после того, как в сети появилось видео, на котором десятилетний сын нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду самостоятельно управляет гидроциклом.
03:00
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
«Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» с предложением сменить команду менеджеров компании, сообщает пресс-служба.
03:00
Агент Григоренко сообщил, что хоккеист подписал контракт с «Коламбусом»
Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Михаила Григоренко, заявил, что игрок подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».
03:00
Росгидромет: многолетние льды исчезли в Северном Ледовитом океане
Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что минимальное значение площади льдов в Северном Ледовитом океане снизилось с 1980-х годов на 50%, а многолетние льды в нём почти исчезли.
03:00
В Санкт-Петербурге нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Яна
В Санкт-Петербурге появились граффити, посвящённые российскому бойцу смешанных единоборств Петру Яну, который недавно стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
03:00
Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продаж газа
Экспорт золота из России в II квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, передаёт РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу и Центробанк.
03:00
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
03:00
Более 23,4 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Роспотребнадзор сообщил, что более 23,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.
03:00
В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки — 689, сообщает пресс-служба Минздрава.
03:00
Синоптик рассказал о риске подтоплений в Москве из-за сильных дождей
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается во второй половине дня в Москве 14 июля, существует риск подтоплений.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
03:00
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу
ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост врио главы Хабаровского края, если указ об отставке действующего губернатора Сергея Фургала будет подписан. Об этом сообщил депутат Кирилл Черкасов.
03:00
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
03:00
В Москве 14 июля ожидается до +21 °С
В Москве во вторник, 14 июля, ожидается до +21 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Задержанные в Сирии боевики собирали информацию о российских объектах
Трое боевиков из группировки «Магавир Ас-Саура», которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что среди их задач был сбор информации о российских объектах.
03:00
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса до 2 августа
Казахстан продлевает карантинные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, до 2 августа, сообщило правительство республики.
03:00
В Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США
Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился при заходе на посадку на авиабазе в американском штате Нью-Мексико. Лётчик успел катапультироваться, сообщили в 49-й эскадрилье Военно-воздушных сил страны.
03:00
Внешний товарооборот Китая за полгода снизился на 6,6%
Внешний товарооборот Китая за январь — июнь текущего года снизился на 6,6% (до $2,02 трлн), сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Главного таможенного управления КНР.
03:00
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
03:00
В Забайкалье отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих
В Забайкальском крае отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других регионов либо из-за границы.
03:00
Российская молодёжь назвала свои самые важные жизненные цели
Российская молодёжь назвала материальное благополучие самой значимой жизненной целью. Такие данные приводятся в исследовании специалистов ВЦИОМ, с которым ознакомился RT.
03:00
Задержанный в Сирии боевик рассказал о подготовке у инструкторов США
Абдалла аль-Мишуат, боевик вооружённого формирования «Магавир Ас-Саура», задержанный вблизи сирийской Пальмиры, рассказал, что прошёл подготовку под надзором американских инструкторов.
03:00
ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
03:00
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к деэскалации напряжённости
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан предпринять меры для деэскалации ситуации на границе, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
03:00
Летняя оздоровительная кампания стартовала в 32 регионах России
Более 2 тыс. лагерей в 32 регионах России приняли свыше 700 тыс. детей в рамках летней оздоровительной кампании, сообщили в Роспотребнадзоре.
03:00
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США.
03:00
В Китае за сутки выявили ещё восемь носителей коронавируса
В Китае за сутки выявили трёх активных и пятерых бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
03:00
В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро
Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
03:00
Посольство КНР отреагировало на обвинения США по Южно-Китайскому морю
Пекин считает неоправданными обвинения со стороны США из-за политики КНР по Южно-Китайскому морю, заявило китайское посольство в Вашингтоне.
03:00
В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Кировском районе Приморского края ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в региональном правительстве.