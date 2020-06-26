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Маска, я тебя знаю: фотобудки в Бельгии приспособили для выпуска оригинальных защитных средств
Когда фотобудки в Бельгии перестали приносить прибыль из-за карантина, владельцы этого бизнеса не растерялись и нашли новую нишу на рынке. Теперь компания делает оригинальные защитные маски с реалистичной фотографией лица клиента. Такие аксессуары поднимают людям настроение и пользуются растущим спросом, передаёт NTD.

Защитные маски перестали быть скучными и лишёнными индивидуальности: бельгийский бизнесмен Шарль де Беллефруа украшает их фотографиями нижней части лица, на которой светится улыбка. Он ездит со своим фотооборудованием по разным торговым центрам и супермаркетам.

ШАРЛЬ ДЕ БЕЛЛЕФРУА, производитель оригинальных масок: Как видите, мы делаем фотографии прямо здесь с помощью фотобудки Cheesebox. Мы также разработали приложение, которое позволяет клиентам купить маску на сайте.

Делать «улыбающиеся маски» Шарля побудил кризис.

ШАРЛЬ ДЕ БЕЛЛЕФРУА: Проект родился потому, что с приходом COVID-19 моя компания Cheesebox перестала приносить прибыль. Вся деятельность замерла. Поэтому нам пришлось заново «изобретать» свой бизнес.

В Жанвале такими масками обзавелись и домохозяйки, и продавцы супермаркетов. 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Маски безликие. А с фотографией лица они выглядят дружелюбнее и веселее. Думаю, идея превосходная! 

В «улыбающиеся» аксессуары принарядись и сотрудники кафе.

ОФИЦИАНТКА: Люди находят это очень забавным. Это нравится им, и они тоже хотят такую маску. 

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Отличная идея! Маска так реалистична, что это выглядит невероятно. Мне тоже хочется такую. 

«Улыбающаяся маска» стоит 20 евро. Её можно стирать до десяти раз.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года. 

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