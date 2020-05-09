NTD: люди с нарушениями слуха просят делать маски прозрачными, чтобы не оказаться в двойной изоляции

Хотя карантинные меры в Европе постепенно смягчаются, во многих странах требуется обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Однако от этого страдают люди с нарушениями слуха, которые не могут понимать других, не видя их лица. Поэтому они призывают всех носить маски с прозрачными вставками, чтобы средства индивидуальной защиты не становились препятствием для общения, передаёт NTD.

Бельгия, как и другие европейские страны, постепенно выходит из карантина. В то время как правительство вводит правила носить маски в городском транспорте и рекомендует не снимать их и в других общественных местах, люди с проблемами слуха призывают делать маски прозрачными.

Они говорят, что в противном случае не могут получать нужную информацию и взаимодействовать с другими. Глухие и слабослышащие люди полагаются на чтение по губам, которое дополняется языком жестов. Даже покупка мороженого может стать сложной задачей, если продавец в маске — и половина его лица скрыта.

МАРИ-ФЛОРЕНС ДЕВАЛЕ, глава Бельгийской ассоциации глухих: Мы призываем создавать прозрачные маски, поскольку глухие получают информацию, глядя на движение губ. С непрозрачными масками мы ничего не увидим. Мы не можем читать по губам. Это мешает коммуникации.

СЕЛИН РЕТТМАНН, студентка: В нынешней ситуации из-за коронавируса продавцы на почте или в аптеке надевают маски. Проблема — в недоступности для глухих людей. Вот почему важно использовать прозрачные маски, чтобы обеспечивать удобство для глухих.

В этой школе для детей с особенностями развития нашли выход. Здесь шьют маски с прозрачными вставками.

ВЕНДИ ШЕЛЛЕМАНС, преподаватель: Нашим детям нужно видеть всё лицо, поскольку вы выражаете мысль не только руками, но и лицом. Нужно показать эмоции, связанные с мыслью.

А одна благотворительная бельгийская организация сделала видеоролик, в котором показывается, как сделать прозрачную маску своими руками.

СОФИ ВЕРАЛЬ, активистка: Мы составили руководство, чтобы люди могли делать их самостоятельно. И мы сделали видео, чтобы люди поняли, зачем нужны такие маски и как их носить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 5 процентов населения Земли — это люди, страдающие от частичной или полной глухоты. В пересчёте на цифры это более 466 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 08 мая 2020 года.