Das Erste: в Германии вводят обязательное ношение защитных масок, но не все этому рады

Со следующей недели ношение защитных масок в общественных местах станет обязательным на всей территории Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Хотя решение принято, споры вокруг него не утихают до сих пор: авторитетные врачи и политики заявляют, что защитить от вируса могут только специальные медицинские маски. Кроме того, обычные повязки дают обманчивое ощущение безопасности, что повышает угрозу распространения инфекции.

По всей Германии решено ввести обязательное ношение медицинских масок, однако споры по поводу целесообразности таких мер в стране не утихают, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери резко раскритиковал обязательное ношение масок, которое должно вступить в силу по всей Германии на следующей неделе. По его словам, у тех, кто носит защитные маски, возникает «обманчивое ощущение безопасности», из-за которого люди забывают соблюдать социальную дистанцию — а только она имеет решающее значение. Кроме того, при неправильном использовании маски могут быть опасны, считает президент Всемирной медицинской ассоциации.

В материи оседает вирус, при снятии маски происходит соприкосновение с кожей лица — едва ли есть способ заразиться быстрее. Сам Монтгомери носит маску «из вежливости и солидарности», но узаконенную обязанность на ношение маски он считает «неправильной».

В то же время он раскритиковал рекомендации земельных парламентов Германии, в соответствии с которыми для защиты дыхательных путей достаточно использовать простые маски, а также шарфы или платки. Обязательное ношение шарфов или платков на лице Монтгомери считает «смехотворным». По его словам, «действительно эффективные маски» сейчас ещё используются медицинским персоналом, медсёстрами и теми, кто находится под непосредственной угрозой заражения.

По поводу обязательного ношения масок в детских садах для сдерживания пандемии коронавируса с предостережением выступил также президент немецкой ассоциации педиатров Томас Фишбах. «Возможно, есть дети младшего возраста, которые будут следовать правилам защиты ротовой и носовой полости, но абсолютное большинство будут рассматривать маски, скорее, как игрушку, будут возиться с ними и тем самым ещё больше усилят опасность инфекции», — заявил Фишбах, выступая перед немецкими журналистами. По его мнению, было бы неумно предписывать обязательное ношение масок в общественных местах в том числе маленьким детям.

Также Фишбах заметил, что с точки зрения развивающей психологии обязательное ношение масок имеет смысл только с младшего школьного возраста. В большинстве своём учащиеся младшей школы уже способны разумно обращаться с масками.

Как отмечает Das Erste, скоро ношение защитных масок в общественных местах станет обязательным по всей Германии. В большинстве земель страны это правило коснётся поездок в автобусе или электричке, а также похода в магазин. В среду Бранденбург, Бремен, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Заарланд уже приняли соответствующие предписания. Другие десять немецких земель приняли или объявили о вводе новых правил ещё раньше. Различаются только сроки начала действия урегулирования.

Принятию решения предшествовали длительные споры по поводу целесообразности подобных мер. Сначала об отсутствии необходимости в них заявили в Институте имени Роберта Коха. Затем исследователей поддержали во Всемирной организации здравоохранения, политических и врачебных кругах, где высказывалось мнение о том, что надёжную защиту могут предоставить только специализированные медицинские маски. Однако в начале апреля Институт имени Роберта Коха изменил свою позицию и теперь заявляет, что и простые защитные маски могут снизить риск заразить других. В то же время, ношение таких масок может поддержать сознательное поведение, способствующее сохранению здоровья, отмечает немецкий телеканал Das Erste.