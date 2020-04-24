Das Erste: в Германии вводят обязательное ношение защитных масок, но не все этому рады
По всей Германии решено ввести обязательное ношение медицинских масок, однако споры по поводу целесообразности таких мер в стране не утихают, отмечает немецкий телеканал Das Erste.
Президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери резко раскритиковал обязательное ношение масок, которое должно вступить в силу по всей Германии на следующей неделе. По его словам, у тех, кто носит защитные маски, возникает «обманчивое ощущение безопасности», из-за которого люди забывают соблюдать социальную дистанцию — а только она имеет решающее значение. Кроме того, при неправильном использовании маски могут быть опасны, считает президент Всемирной медицинской ассоциации.
В материи оседает вирус, при снятии маски происходит соприкосновение с кожей лица — едва ли есть способ заразиться быстрее. Сам Монтгомери носит маску «из вежливости и солидарности», но узаконенную обязанность на ношение маски он считает «неправильной».
В то же время он раскритиковал рекомендации земельных парламентов Германии, в соответствии с которыми для защиты дыхательных путей достаточно использовать простые маски, а также шарфы или платки. Обязательное ношение шарфов или платков на лице Монтгомери считает «смехотворным». По его словам, «действительно эффективные маски» сейчас ещё используются медицинским персоналом, медсёстрами и теми, кто находится под непосредственной угрозой заражения.
По поводу обязательного ношения масок в детских садах для сдерживания пандемии коронавируса с предостережением выступил также президент немецкой ассоциации педиатров Томас Фишбах. «Возможно, есть дети младшего возраста, которые будут следовать правилам защиты ротовой и носовой полости, но абсолютное большинство будут рассматривать маски, скорее, как игрушку, будут возиться с ними и тем самым ещё больше усилят опасность инфекции», — заявил Фишбах, выступая перед немецкими журналистами. По его мнению, было бы неумно предписывать обязательное ношение масок в общественных местах в том числе маленьким детям.
Также Фишбах заметил, что с точки зрения развивающей психологии обязательное ношение масок имеет смысл только с младшего школьного возраста. В большинстве своём учащиеся младшей школы уже способны разумно обращаться с масками.
Как отмечает Das Erste, скоро ношение защитных масок в общественных местах станет обязательным по всей Германии. В большинстве земель страны это правило коснётся поездок в автобусе или электричке, а также похода в магазин. В среду Бранденбург, Бремен, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Заарланд уже приняли соответствующие предписания. Другие десять немецких земель приняли или объявили о вводе новых правил ещё раньше. Различаются только сроки начала действия урегулирования.
Принятию решения предшествовали длительные споры по поводу целесообразности подобных мер. Сначала об отсутствии необходимости в них заявили в Институте имени Роберта Коха. Затем исследователей поддержали во Всемирной организации здравоохранения, политических и врачебных кругах, где высказывалось мнение о том, что надёжную защиту могут предоставить только специализированные медицинские маски. Однако в начале апреля Институт имени Роберта Коха изменил свою позицию и теперь заявляет, что и простые защитные маски могут снизить риск заразить других. В то же время, ношение таких масок может поддержать сознательное поведение, способствующее сохранению здоровья, отмечает немецкий телеканал Das Erste.