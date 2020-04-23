WP: эксперт предупредил американцев, что вторая волна коронавируса будет ещё опаснее

Директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил сограждан: вторая волна нового коронавируса может стать ещё страшнее, чем первая. Как пишет The Washington Post, эксперт считает, что она может совпасть с сезоном гриппа, и существуют риски, что в США будет эпидемия гриппа и коронавируса одновременно.
Хотя некоторые американские штаты уже приступили к планам по восстановлению экономики, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вторая волна нового коронавируса будет ещё страшнее, поскольку она может совпасть с сезоном гриппа.
«Есть риск, что удар вируса по нашей стране следующей зимой будет ещё тяжелее, чем тот, который только что пережили. У нас будет эпидемия гриппа и коронавируса одновременно», — заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Он призвал федеральные власти и чиновников на уровне штата пустить ближайшие месяцы на подготовку к будущему. Приказы о самоизоляции постепенно отменяются, и чиновникам приходится всё настоятельнее призывать свести контакты на близком расстоянии к минимуму. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо значительно упрочить возможности тестирования и расширить выявление потенциальных заражённых через круг общения. Это позволит предотвратить новые масштабные вспышки.
В летние месяцы работники здравоохранения США будут убеждать американцев принять меры и сделать прививку от гриппа заранее, не дожидаясь осени. Таким образом чиновники здравоохранения надеются свести к минимуму количество госпитализированных из-за гриппа. По словам Редфилда, прививка от гриппа «поможет освободить больничную койку для вашей матери или бабушки, если та заболеет коронавирусом».
К счастью, признался эксперт, новый коронавирус пришёл в США на излёте сезона обычного гриппа. Тяжёлый сезон гриппа может сам по себе лечь тяжким бременем на больницы и клиники. Если бы первая волна вспышки коронавируса и сезон гриппа вышли на пик одновременно, для здравоохранения это было бы «крайне трудным сценарием», признался он.
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