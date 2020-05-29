NBC: пройдя мрачный рубеж потерь от COVID-19, США продолжают двигаться вперёд

Количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 100 тыс. человек. Несмотря на эту мрачную статистику, многие американцы с нетерпением ждут возвращения к работе, а бизнес планирует постепенное открытие, передаёт NBC News.

Сегодня, когда наша страна прилагает огромные усилия, чтобы защитить здоровье людей и возобновить работу экономики, появилось мрачное напоминание о том, что находится на кону и что уже потеряно. Количество смертей от коронавируса в США превысило 100 тысяч.

На этой карте отслеживаются смертоносная эпидемия и её стремительное распространение по стране. Подтверждены примерно 1,7 миллиона случаев заражения, и, как показывает новый опрос общественного мнения, 49 процентов американцев сделали бы прививку от COVID-19, если бы вакцина существовала.

СКОТТ ГОТЛИБ, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов: Возможно, необходимо, чтобы прививку сделали 40 процентов населения. Если взглянуть на вакцинацию от гриппа, то можно увидеть, что её стремятся получить примерно 45 процентов.

В то время как американцы с нетерпением ждут возвращения к работе…

МУЖЧИНА: Всем нужно выживать.

…два новых исследования раскрывают подробности о вирусе. Предполагается, что до 80 процентов случаев заболевания коронавирусом могут проходить бессимптомно. Те, у кого не проявляются симптомы, распространяют вирус меньший период времени. По словам врачей, настоящее свидетельство проблемы — резкий рост числа госпитализаций.

МАЙКЛ СЭГ, профессор Алабамского университета: Всё может ухудшиться, если мы не будем аккуратны.

В Алабаме у доктора Майкла Сэга закончились кровати в отделении интенсивной терапии два дня назад.

МАЙКЛ СЭГ: Мы испытываем те же опасения, которые были в Нью-Йорке, скажем, шесть недель назад. Вот только мы не обладаем такой же вместимостью, которая есть у Нью-Йорка, и необходимыми для реагирования ресурсами.

Пока борьба с вирусом продолжается, «Диснейленд» составляет планы по возобновлению работы с 11 июля. Они совпадают с теми, что предлагает (оператор парков развлечений. — ИноТВ) Six Flags: проверка температуры посетителей, масочный режим и социальное дистанцирование в очередях.

В то время как некоторые рестораны начинают принимать заказы на столики, сегодня вечером Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют сократить количество мест и поставить загородки между посетителями. С подробностями из Саут-Бич корреспондент NBC News Сэм Брок.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC News: На Оушен-Драйв в Майами-Бич у ресторанов впервые появилась возможность подавать ужин на свежем воздухе. Для этого им пришлось рассредоточить столы вдоль улицы. Но с учётом того, что гостиницы и пляжи не откроются раньше следующей недели, остаётся открытым вопрос, появятся ли здесь посетители?

В другой части страны, в Вегасе, казино идут ва-банк и планируют открыть свои двери на следующей неделе. Между тем в Лос-Анджелесе некоторые магазины впервые начинают работать после продолжавшегося несколько месяцев перерыва.

ДЕВУШКА: Я иду за покупками. Ура!

МИГЕЛЬ АЛЬМЭГЕР, корреспондент NBC News: Крупнейший школьный округ в стране работает над планом по возвращению детей в образовательные учреждения Лос-Анджелеса. Он может включать следующие пункты: 16 детей в классе, питание учеников за собственной партой, выдачу по одному мячу каждому ребёнку, чтобы он мог играть самостоятельно, и скользящий график работы.

Пока наша страна продолжает двигаться вперёд, взгляд назад разбивает сердца. Коди Листер был далеко не только ещё одной цифрой в сегодняшнем мрачном рубеже потерянных жизней.

ЖЕНЩИНА: Коди был самым добрым, щедрым, сочувствующим, любящим человеком, которого только можно встретить.

Боль этой семьи — часть коллективной скорби всей нации.

Мигель Альмэгер, NBC News.

Дата выхода в эфир 28 мая 2020 года.