Guardian: в США предупредили об агрессивных крысах-каннибалах

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил о необычном и агрессивном поведении американских крыс, пишет The Guardian. Как поясняется в статье, из-за образовавшейся в результате карантинных мер нехватки пищевого мусора среди грызунов начали распространятся такие явления, как каннибализм и убийство своих детёнышей.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США предупредил об агрессивных крысах-каннибалах, которые столкнулись с нехваткой пищевого мусора, пишет The Guardian.
Это необычное поведение американских крыс стало следствием более чем двухмесячной самоизоляции людей. Живущие в городах грызуны из-за карантина утратили возможность питаться ресторанными отбросами, уличным мусором, а также кормиться из других источников.
По данным ЦКЗ, ещё в прошлом месяце было зафиксировано, что после введения карантинных мер городские крысы начали пожирать свой молодняк.
«Закрытия на общенациональном уровне привели к сокращению доступной для грызунов еды, особенно в плотно застроенных коммерческих районах», — приводит издание выдержку из недавно обновлённого руководства ЦКЗ по контролю за грызунами.
«Некоторые подведомственные области сообщают об увеличении активности грызунов, поскольку последние ищут новые источники пропитания. Программы по гигиене окружающей среды и по борьбе с грызунами могут столкнутся с увеличением запросов на предоставление связанных с грызунами услуг, а также с ростом сообщений о необычном или агрессивном поведении грызунов», — предупредили в центре.
Повышенный уровень агрессии у крыс зафиксирован в Нью-Йорке, где всё чаще появляются сообщения о убийстве детёнышей и каннибализме среди грызунов, и в Новом Орлеане, где необычное поведение крыс попало на камеры видеонаблюдения.
В Чикаго появились сообщения о нашествии в жилые дома грызунов, которые ищут новые источники пищи. При этом некоторые эксперты предсказывают усиление агрессии среди городских крыс.
«Многие из крыс в наших городах зависят от еженощных источников пропитания — от ресторанов, отелей, баров и магазинов по продаже пончиков, и от всего, что мы потребляем на ходу», — прокомментировал ситуацию родентолог Бобби Корриган.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний, между тем, отметили, что резкие колебания в популяции грызунов — обычное дело во время природных катаклизмов.
«Профилактические действия включают в себя перекрытие доступа в дома и на предприятия, удаление отходов и густой растительности, хранение мусора в плотно закрытых мусорных баках и устранение со дворов корма для домашних животных и птиц», — напомнили в ЦКЗ.
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