Telegraph: работают круглосуточно и всё равно не успевают — кладбища Нью-Йорка перегружены из-за эпидемии

За последние два месяца коронавирус унёс жизни более 16 тыс. человек в Нью-Йорке. Местные кладбища оказались не готовы к такому количеству умерших, невиданному со времён испанского гриппа 1918 года. Теперь им приходится прилагать большие усилия, чтобы справиться с этой огромной нагрузкой, которая, по-видимому, все ещё не ослабевает, пишет The Daily Telegraph.

У входа на кладбище Грин-Вуд в Бруклине приспущен американский флаг. За 180-летнюю историю звёздно-полосатое знамя опускается здесь уже не в первый раз, но никогда это не продолжалось так долго, пишет The Daily Telegraph.

«Прошло семь недель, и мы не знаем, когда будет правильно поднять его снова, — заявляет изданию вице-председатель кладбища Эрик Барна. — Не могу представить, что это случится в ближайшем будущем».

В Грин-Вуде находится один из четырёх крематориев, обслуживающих Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке. И тяжесть последствий эпидемии здесь ощущается особенно остро.

За два месяца в городе умерли более 16 400 человек, число невиданное со времён прошлой пандемии 1918 года. Между тем США в целом быстро приближаются к мрачному рубежу в 100 тыс. смертей, что является самым высоким показателем в мире.

В разгар апрельской вспышки заболевания почти каждые две минуты умирал один житель Нью-Йорка — более 800 в день, что в четыре раза выше обычного уровня смертности. Несмотря на то, что число погибших начало уменьшаться, похоронные бюро и крематории переполнены, и они «прилагают огромные усилия, чтобы справиться с огромным объёмом накопившейся работы», отмечает издание.

Из-за того, что похороны превратились в короткую 10-минутную процедуру без священника, друзей и физического контакта, многие семьи предпочитают кремировать своих близких. Они надеются, что им удастся провести нормальную траурную церемонию позже, когда будут отменены ограничения, поясняет Барна.

Между тем Грин-Вуд буквально перегружен запросами. До коронавируса здесь проводили порядка 65 кремаций в неделю, теперь их количество превышает 150. «И это с учётом лимита. Если бы его не было, то, исходя из спроса, мы бы, вероятно, проводили 300-400 процедур», — считает вице-председатель кладбища.

Число погребений также возросло с 20 до 40-45 в неделю. «Перед коронавирусом вы могли бы позвонить нам утром, а днём уже провести службу, — вспоминает Барна. — Но 22 марта, словно что-то щёлкнуло. За одну ночь наши телефоны стали разрываться от звонков».

Очень быстро следующие пять недель у них оказались расписаны заранее. «Единственный раз, когда с Грин-Вудом происходило что-то похожее, — испанский грипп 1918-го, о котором, естественно, никто из нас не помнит, — говорит он. — Мы ожидали худшее после теракта 11 сентября. Нам говорили готовиться к сотням захоронений, но на самом деле ничего подобного не произошло, потому что возникли проблемы с поиском останков».

Могильщики и операторы крематориев работают 16 часов в сутки, семь дней в неделю, чтобы справиться с нагрузкой, которая, по-видимому, до сих пор не ослабевает. Городские власти даже приостановили действие правил, регулирующих качество воздуха, чтобы тела в крематориях сжигались круглосуточно, обращает внимание The Daily Telegraph.

Операторы крематория иногда спят на рабочем месте, не видя смысла отправляться в долгий путь домой, чтобы вскоре снова ехать обратно. Один из них Али Мивад называет свою работу «сокрушительной» и «утомительной». Он надеется на картонные гробы, которые сгорают гораздо быстрее, чем лакированные деревянные, экономя столь необходимое время.

Перед работой Мивад облачается в защитный костюм, очки и перчатки. Оператор дезинфицирует всё после того, как каждый гроб отправляется в печь. По его словам, он не может позволить себе рисковать заразить свою девятимесячную дочь, страдающую астмой.

В США действуют строгие законы, которые защищают личную информацию о пациенте. Это означает, что крематорию официально не разрешается сообщать, умер ли тот или иной человек от коронавируса.

«Владельцы похоронного бюро приходят с гробами и просто говорят: «В бумагах этого нет, но будь осторожнее с вот этими» и указывают в списке на людей, в смерти которых подозревают COVID, — говорит Барна. — Это по-настоящему безумная система».

Ограниченное пространство на кладбищах создало дополнительную проблему для похоронных бюро. Некоторые из них хранили мешки для тел до погребения в смотровых комнатах и часовнях.

В прошлом месяце возле похоронного бюро в Бруклине были обнаружены арендованные грузовики, в которых находилось порядка 100 разлагающихся тел. Владелец Эндрю Клекли заявил приехавшим сотрудникам полиции, что ему больше было некуда девать покойных: «У меня закончилось место».

Городские власти хранят тела в более чем 30 рефрижераторах на стоянке в районе парка Сансет. Какое-то время они временно хоронили умерших от эпидемии на острове Харт в Бронксе, где с давних пор принимают невостребованные тела. Но им пришлось прекратить эту практику после того, как изображения массовых захоронений вызвали общественный протест.

Для семей жертв перегруженная система превратила и без того болезненный траур в своего рода пытку. Некоторые чувствуют, что смерти их родных рассматриваются всего лишь как статистические данные.

«Всё сводится к цифрам, — говорит общественный организатор Алекса Авилес, стоя рядом с недавно установленной доской объявлений рядом с кладбищем. — Здесь существует недовольство из-за того, что имён этих людей не называют, их фотографии не показываются. Особенно тех, кто принадлежат темнокожему сообществу».

Под надписью «Назовём потерянных» на английском, испанском, арабском, урду и китайском кто-то прикрепил фотографию семьи из трёх человек, все члены которой умерли один за другим в течение нескольких дней. Здесь же прикреплено изображение явно любимого клиентами владельца местного магазина. Рядом с ним стихотворение, которое ученица посвятила её покойному учителю.

«Для нас это способ скорбеть коллективно, — поясняет Авилес, которая пришла к этой идее, потеряв четырёх членов семьи. — Это то, чего вирус нас лишил».