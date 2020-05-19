Fox News: «невротики» во власти доводят американский карантин до абсурда

В то время как пандемия COVID-19 в США отступает, в некоторых городах и штатах вводятся новые, подчас нелепые ограничения, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, «глубоко ущербные» люди во власти используют карантин, чтобы узурпировать власть, и преследуют тех, кто выражает несогласие.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Кандидатов на политические посты непросто оценить: никогда не знаешь, что это за люди, пока они не доберутся до власти. Но тогда, конечно, уже поздно. Приличные люди осуществляют власть сдержанно и смиренно, они понимают, что их человеческая мудрость не безгранична, и они также сознают неизбежность непредвиденных последствий, которые, как правило, наступают. Они знают, что не будут у власти вечно, поэтому действуют осторожно.



А вот плохие сходят с ума. Чем больше власти они получают, тем безумнее становятся. Власть — тот наркотик, которого они искали. Для того-то они и пришли в политику — не чтобы помочь вам или другим согражданам, не чтобы сделать общество лучше, а чтобы заполнить пустоту внутри себя.



Это глубоко ущербные люди. Ни у кого из них нет здоровых отношений с отцом. Ни у одного. К сожалению, такие люди сейчас управляют многим в нашей стране. Никогда за всю нашу историю у них не было большей власти.



По мере отступления пандемии становится ясно, что города и штаты, осторожно возобновившие работу своей экономики, поступили правильно. Они вкушают плоды этого. Нигде не начался новый всплеск заболеваемости, больницы не переполнялись, не произошло резкого повышения смертности. Время массовых карантинов прошло.



Однако в некоторых местах — и это показатель плохого руководства — карантинные ограничения не смягчаются, а становятся только суровее и гораздо эксцентричнее. К примеру, в штате Иллинойс Джей Би Прицкер, стареющий бездельник, который полтора года назад купил себе губернаторство за 172 миллиона долларов, доставшихся ему по наследству, издал ещё один экстренный указ. На этот раз Прицкер обещает сажать в тюрьму предпринимателей, если те попытаются возобновить работу.



Тем временем в Нью-Йорке обкуренный мэр Билл де Блазио объявил, что каждого, кто дерзнёт поплавать, вышвырнут из воды. Конечно же, потому что вирус так легко распространяется в океане! Обкуренный Билл!



В Лос-Анджелесе, как мы сообщали вам в пятницу вечером, мэр разрешил отдыхающим на пляже ходить по мокрому песку — это совершенно нормально! — но не по сухому. Сухой песок опасен!



На Лонг-Айленде глава исполнительной власти округа Нассо Лора Кёрран запретила парный теннис. Посмотрите.



ЛОРА КЁРРАН, глава исполнительной власти округа Нассо, Нью-Йорк: Объясню, какие это правила. Только одиночный (теннис. — ИноТВ), никакого парного. Только на каждом втором корте. Должен быть пустой корт между играющими. Если играющие не проживают вместе, каждый должен приносить собственные теннисные мячи. Чтобы не касаться теннисных мячей других людей.



Только одиночный, никакого парного! Она хочет, чтобы вы знали: в округе Нассо закон запрещает прикасаться к теннисным мячам других людей!



Вот как бывает, когда власть получают тупые невротики — они делают тупые невротические вещи, а потом бросают вас в тюрьму, если вы на это жалуетесь.



К счастью, там и тут по всей стране люди начинают вспоминать, что это Америка. Если болваны вроде Джея Би Прицкера хотят воспользоваться эпидемией, чтобы узурпировать власть, это ещё не значит, что все мы должны им подыгрывать. Несколько шерифов в Иллинойсе уже объявили, что больше не будут следить за исполнением приказов Джея Би Прицкера — уж больно они тупые, абсурдные, а притом ещё и неконституционные.



Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.