Das Erste: США лидируют по числу жертв коронавируса — но ослабляют ограничения

США стали мировым лидером по смертности от коронавируса, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Эпидемия в стране унесла более 100 тыс. жизней. Тем не менее, многие штаты ослабляют ограничительные меры, сдерживающие распространение вируса. Фирмы, рестораны и казино возобновляют работу — на радость Трампу, который, вероятно, уже начал сомневаться в своём успехе на предстоящих президентских выборах.

США с большим отрывом лидируют в мировой статистике смертности от коронавируса. Тем не менее, многие штаты ослабляют ограничения — «на радость президенту», сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Число умерших от пандемии COVID-19 в стране превысило отметку в 100 тыс. человек. Заразились в общей сложности более 1,7 млн человек. Таким образом, США оказались на первом месте по числу заражённых в мире.

В последнее время рост смертности на несколько дней замедлился, однако теперь он снова существенно ускорился. Университет Джонса Хопкинса насчитал ещё 1401 случай смертельного исхода от коронавируса за сутки. Предыдущие три дня ежедневная смертность от COVID-19 не превышала 700 человек за сутки, напоминает телеканал.

Американский президент Дональд Трамп постоянно говорит о том, что число умерших было бы намного выше, если бы не его решительные действия. В действительности администрация США, губернаторы и мэры на протяжении нескольких недель утверждали, что коронавирус не представляет для их страны никакой опасности, подчёркивает Das Erste. Теперь Трамп публикует в сети сообщения о том, что США проводят больше тестов на выявление вируса, чем любая другая страна на свете — 15 млн тестов.

Многие штаты Америки уже начали ослаблять ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением эпидемии. Во многих местах снова открываются рестораны, компании возобновили свою работу. Трамп это только приветствует. Он уже давно настаивает на быстром восстановлении американской экономики. Наблюдатели предполагают, что действующий глава Белого дома видит опасность для своих шансов на предстоящих президентских выборах в ноябре.

Подходящее ли сейчас время? Помогают ли маски, работают ли лекарства, насколько надёжны разрабатываемые учёными модели? Обо всём этом в США сейчас ведутся споры и дискуссии. Как правило, граница проходит между двумя линиями партий — это «пропасть между сторонниками Трампа и противниками Трампа», поясняет немецкий телеканал. В такой ситуации американцам приходится решать, кому они доверяют, президенту или тем, кто его критикует.

В Лас Вегасе на следующей неделе снова откроются многие крупные казино. Губернатор штата Невада Стив Сайсолак утверждает, что разрешил этот шаг после консультаций с экспертами по здравоохранению. По его словам, в Лас Вегасе предприняты «все мыслимые меры безопасности» против распространения коронавируса.

«Мы призываем посетителей приходить, получать удовольствие и хорошо проводить время», — заявил губернатор штата. Казино Лас Вегаса закрыты уже больше двух месяцев, напоминает Das Erste.